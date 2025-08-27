In Premier sempre più calciatori (anche Hojlund) hanno il preparatore atletico privato. E poi si infortunano… (Times)

Allenatori “privati”. O meglio, preparatori atletici privati. Risorsa o problema. Se lo chiede la Premier League. Numerosi giocatori del campionato inglese (anche Rasmus Hojlund) svolgono sedute personalizzate per diventare sempre più performanti. C’è chi riesce ad ottenere gli obiettivi sperati e chi si infortuna per i carichi di lavoro mandando i tecnici su tutte le furie e causando un aggravio di costi per il club. Il Times ha realizzato una inchiesta sul tema rilevando come la cosa stia irritando le squadre di Premier

Antony Elanga è diventato il più veloce grazie al preparatore atletico privato

Quando Anthony Elanga contattò Tom Joyce cinque anni fa, l’esterno del Newcastle United lo fece con un obiettivo chiaro in mente. “Voleva diventare uno dei giocatori più veloci del mondo”, racconta Joyce, un preparatore atletico privato che negli ultimi due anni ha lavorato a tempo pieno con oltre cento calciatori. Una o due volte a settimana, l’ex giocatore del Nottingham Forest incontrava Joyce al campus sportivo dell’Università di Nottingham per allenarsi. Le pagine Instagram dei due sono piene di filmati del 23enne mentre solleva pesi, esegue salti elaborati ed esercizi esplosivi, affinando la tecnica di sprint che ha aiutato Elanga a registrare la terza velocità massima più alta in una partita di Premier League la scorsa stagione.

«Direi che sono il più veloce in Premier League», ha dichiarato Elanga. Pochi giorni prima di completare il suo trasferimento al Newcastle a luglio per 55 milioni di sterline, il nazionale svedese ha pubblicato un video. Il filmato è di Joyce, in cui cronometra i 100 metri in 10,93 secondi. Se Anthony dovesse subire un infortunio al tendine del ginocchio, so che un sacco di occhi saranno puntati su di me per quel che facciamo“, dice Joyce. “Tutti mi contattano per diventare più veloci, ma dico sempre ai ragazzi, è la seconda, terza, quarta, quinta cosa nella mia lista di priorità. Prima ci sono: mantenerti in forma, forte, resiliente, senza infortuni”.

Rasmus Hojlund seguito da Joyce

Joyce allena anche Disasi e James del Chelsea, nonché Rasmus Hojlund del Manchester United, in procinto di passare al Napoli, e Patson Daka del Leicester City. Elanga è uno dei sempre più numerosi giocatori che scelgono di lavorare con un aiuto esterno anche durante la stagione, una pratica che per lui ha dato i suoi frutti, ma che molti nel mondo del calcio ritengono essere molto pericolosa, considerate le esigenze fisiche del gioco moderno.

Gli infortuni

La questione ha fatto notizia questo mese quando Paul Heckingbottom, l’allenatore del Preston North End, ha rivelato che l’attaccante del Bournemouth in prestito, Daniel Jebbison, ha subito un infortunio alla caviglia sotto la supervisione di un preparatore atletico privato. «C’è una crescente tendenza dei calciatori a lavorare con persone esterne», ha detto un Heckingbottom arrabbiato dopo il pareggio per 1-1 del Preston con il Queens Park Rangers nella giornata di apertura della Championship. «È un incidente, lo capisco. Ma non succederà più con nessun giocatore del Preston.»

Anche Freddie Woodman, ora al Liverpool, si sarebbe infortunato in circostanze simili la scorsa stagione. Heckingbottom ha criticato i preparatori che “pubblicano il loro lavoro su tutti i social media e vogliono promuovere la loro attività e sono felici di prendere i soldi”, ma “non ci restituiscono nulla quando i giocatori si infortunano nelle loro sessioni”. Il preparatore in questione, Tom King, è stato cinque anni preparatore atletico del Liverpool. Poi ha fondato la King Performance Ideology e ha risposto con un video in cui definiva la critica di Heckingbottom “poco professionale ma anche falsa”. Ha aggiunto che l’incidente è stato “uno sfortunato incidente che ha coinvolto un’interazione tra il piede e un’attrezzatura” ed è stato “quasi impossibile da evitare”.

Apertura alla collaborazione

Dave Carolan, l’ex capo della performance al Millwall, Stoke City, Derby County e Birmingham City, crede che l’apertura e la collaborazione siano fondamentali. (…) Quando Erling Haaland è andato al Borussia Dortmund, aveva già un team di supporto consolidato. Ha creato un gruppo WhatsApp che includeva sia il suo team personale che lo staff del club per condividere dati e programmi. Anche Hojlund ha un proprio tecnico di riferimento

Conclude il Times:

“Spesso questi preparatori si concentrano di più su aspetti rigenerative rendendo i giocatori più equilibrati, più flessibili, con meno tono muscolare, il che in generale aiuta i giocatori. Ma praticamente tutti gli allenatori hanno storie di almeno un giocatore che si infortuna in allenamento. Per poi scoprire che il giorno prima aveva fatto qualcosa come sprint ripetuti con il suo preparatore privato.”