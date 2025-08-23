Donnarumma acclamato dai tifosi e spinto davanti alla curva dai compagni è l’immagine della serata del Psg (L’Equipe)

Il protagonista della serata del Psg è stato lui: Gigio Donnarumma. Il Psg ha battuto 1-0 l’Angers (gol di Fabian Ruiz) ma il clou è arrivato dopo, quando il Psg ha festeggiato con i tifosi i trofei vinti.

Scrive L’Equipe che qualsiasi siano i pensieri sull’addio del portiere italiano, non dicono molto sulla traccia che Donnarumma lascerà nella capitale.

Per misurarlo appieno, è stato necessario rimanere saldamente attaccato alla cintura di sicurezza ieri sera, dopo la vittoria col minimo scarto contro l’Angers (1-0) al termine di un incontro in cui il successore dell’italiano, Lucas Chevalier, non ha avuto neanche una parata da fare. In abiti borghesi, pantaloni larghi e una felpa nera sulle spalle, senza il minimo segno distintivo del club, Donnarumma ha salutato il Parco dei Principi in un omaggio improvvisato.

Mentre il club parigino aveva appena presentato al pubblico gli ultimi cinque trofei vinti, “Gigio” è stato spinto da tutti i suoi compagni di squadra davanti al palco, di fronte alla curva per ricevere gli applausi per la Champions. Un momento di commozione che ha prodotto qualche lacrima nell’italiano, prima di un meritato giro d’onore.

Donnarumma è atteso dal Manchester City di Guardiola

Prosegue L’Equipe:

È stata senza dubbio l’immagine della serata, la conclusione di una sequenza di quattro stagioni al Psg durante le quali è riuscito a trasformare le critiche in elogi, con un ruolo decisivo nella vittoria del Psg in Champions League. «È sempre bello vedere il supporto dei tifosi. Capisco che è stato un momento speciale per Gigio. È bello vedere un tale riconoscimento», ha dichiarato Luis Enrique. Il riconoscimento è arrivato anche da tutto lo spogliatoio, e la dice lunga anche sul posto che Donnarumma aveva all’interno di questa squadra.

Da Gifted a Dembele, passando per Vitinha, Kvaratskhelia, Kimpembe e compagnia, tutti gli avevano già reso omaggio sotto il suo post Instagram che ufficializzava la fine dell’avventura, lo scorso 12 agosto. Il prossimo passo, per l’italiano, sembra prendere posto dall’altra parte della Manica, probabilmente col Manchester City. È già stato raggiunto un accordo contrattuale, il City sta aspettando la partenza di Ederson al Galatasaray per finalizzare il file. Secondo il Psg, altri club di Premier sarebbero interessati. Tra questi, anche lo United.