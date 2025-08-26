Ancelotti contestato dalla stampa catalana: fa riposare i brasiliani del Madrid e convoca quelli del Barcellona

La stampa catalana è furiosa con il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Sotto accusa le convocazioni del Brasile e quello che i catalani ritengono essere stato un aiuto per le merengue. Sofoot spiega

La denuncia di Sport

Martedì scorso “Sport” ha denunciato il “favore” concesso da Carlo Ancelotti al Real Madrid, dopo che il ct brasiliano ha deciso di non convocare Rodrygo, Vinícius ed Éder Militão per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali della Seleção . Il Brasile si è già qualificato per i Mondiali del 2026, ma l’ex ct “della Casa Blanca” ha comunque convocato… Raphinha . «Carlo Ancelotti ha fatto un enorme favore a Xabi Alonso e al Real Madrid», scrive Sport. Le tre Merengues godranno quindi di una decina di giorni a Madrid per riposarsi e allenarsi, mentre Raphinha dovrà attraversare l’Atlantico, affrontare il jet lag e giocare due partite senza alcuna posta in gioco . Un’ingiustizia palese per i media catalani, che non fa che rafforzare questa piccola guerra familiare.

Ancelotti: «Voglio vedere giocatori nuovi»

La difesa del ct: «Voglio vedere nuovi giocatori che non conosco personalmente, che possano aiutare la Seleção a fare bene le cose».

Queste due partite si svolgeranno contro Cile e Bolivia , il 4 e il 9 settembre. Tuttavia, tra un Brasile già qualificato, un Cile al Maracanã senza pressione perché non ha più alcuna possibilità di qualificarsi, e una partita contro la Bolivia a El Alto, a 4.150 metri di altitudine, possiamo stimare che avrebbe potuto lasciare riposare qualche giocatore in più. E poi perché non fare un piccolo regalo a Neymar?