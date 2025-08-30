Amorim ha una fortuna sfacciata, lo United vince con un rigore nel recupero (Telegraph)

"Senza una vittoria contro il Burnley (arrivata con rigore di Bruno Fernandes all'ultimo minuto ndr) nessuno avrebbe potuto dire dove sarebbe finito il Manchester United"

Ruben Amorim, racconta il Telegraph, è un uomo fortunato. La vittoria in extremis contro il Burnley gli assicura il prosieguo del cammino al Manchester, che continua a essere una squadra sconclusionata e mai guarita (ormai sono anni ndr). Una macchina ammazza-potenziale di calciatori forti. Ora è la volta di Sesko, acquistato e messo in panchina dal portoghese mentre Hojlund (acquistato a 85 milioni) è stato mandato via e raggiungerà Napoli entro domani.

Fernandes con un rigore ha alleviato la pressione sullo United e Amorim (Telegraph)

Il Telegraph racconta i minuti finali, cosa è accaduto quando è stato fischiato il rigore.

La tensione era senza pari e proveniva soprattutto dall’area tecnica dello United, dove Ruben Amorim contemplava la vita e tutta la sua scandalosa fortuna come un uomo che potrebbe dire o fare qualsiasi cosa.

Il Burnley di Scott Parker è una squadra difficile da battere – una neopromossa che ha già dimostrato di essere all’altezza in Premier League – ma nonostante ciò, nessuno era sicuro di dove sarebbe arrivato lo United senza una vittoria oggi in questa partita.

Eppure al 90esimo si era in parità. Due a due.

A tratti lo United aveva giocato bene, ma non abbastanza. Al posto di André Onana, Altay Bayindir aveva respinto un tiro sui piedi di Jaidon Anthony per il secondo gol del Burnley. Il portiere turco è lo stesso giocatore di quando non fu ritenuto idoneo a sostituire Onana. Eppure ha avuto un’altra chance. […]

C’era un certo sollievo tra i tifosi di casa. Un autogol nel primo tempo aveva portato in vantaggio lo United. Il Burnley ha superato il centrocampo due volte, una volta quando Lyle Foster ha concluso una bella azione e poi quando Anthony ha segnato il secondo gol. Nel frattempo, lo United aveva reagito rapidamente con Bryan Mbeumo, autore del gol al termine di un’azione iniziata con il calcio d’inizio dopo il primo gol del Burnley. […]“.