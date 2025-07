Niente esterno d’attacco, lo farà Spinazzola (Di Marzio)

È il motivo per cui il club è su Gutierrez. È stato messo in stand-by l'acquisto di un esterno offensivo

Leonardo Spinazzola potrà avere un nuovo ruolo nel Napoli che sta nascendo. Non più terzino ma esterno d’attacco. Questo suo avanzamento potrebbe portare gli azzurri a non dover insistere nel cercare con insistenza una nuova ala d’attacco, sfumato Ndoye. Lo ha rivelato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport. A seguire quanto da lui rivelato.

Spinazzola, nuovo ruolo in arrivo per lui: Conte lo vuole esterno d’attacco

“Il Napoli sta cercando con insistenza un terzino perché Conte vuole spostare in avanti Spinazzola. Come esterno offensivo può dare maggiore equilibrio allo schieramento del tecnico salentino che pensa a questa soluzione. Per questo motivo c’è da registrare una maggiore insistenza della società nella corsa ad un esterno di difesa. Mentre è stato messo in stand-by l’acquisto di un esterno offensivo sfumato Ndoye”.

Leggi anche: il Napoli torna su Gutierrez: ha capito che serve più un esterno di copertura rispetto a uno solo d’attacco

“A tal proposito il Napoli è tornato a seguire da vicino Miguel Gutierrez del Girona. Si tratta di un profilo che gli azzurri seguono dallo scorso ottobre. De Laurentiis è pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro, al club spagnolo che lo scorso anno ha anche giocato in Champions League. Il giocatore andrebbe ad incassare uno stipendio da 2,5 milioni di euro l’anno. Resta forte anche l’interesse per Juanlu, ad oggi il primo nome per le fasce e quello più vicino ad un approdo nel capoluogo partenopeo”.

Queste invece, le ultime su Gutierrez arrivate questa mattina da Matteo Moretto sul proprio profilo “X”.

«Il Napoli torna con forza su Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti e l’accordo con il Girona è quasi completato. Al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale. Manca ancora un accordo finanziario definitivo con il giocatore, ma il Napoli spera di chiuderlo presto.»