Mazzarri: «Guardiola studiava il mio Napoli, il calcio di oggi è cambiato ma per vincere serve la tecnica»

L’ex tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb dove ha parlato del futuro e del cambiamento del calcio negli ultimi anni.

Mazzarri: «Guardiola studiava il mio Napoli, oggi il calcio è cambiato ma per vincere serve la tecnica»

Che squadra vorrebbe?

«Non sono uno che può allenare qualsiasi squadra. Devo prima capire le idee del club, in maniera molto chiara. Posso lottare per il titolo, per la salvezza, per la metà della classifica: voglio chiarezza. Voglio sapere bene com’è strutturato il progetto, come si opera sul mercato e che obiettivi ci sono. Voglio sintonia e trasparenza con la società. Altrimenti, meglio non accettare, mi ripeto. La mia è stata una carriera stabile per 23 anni, e ci tengo a sottolineare che, nonostante tutto questo tempo, mi sento ancora rilevante. So cosa voglio dalle mie squadre. Mi considero un esperto: conosco tutti i concetti, anche quelli più moderni come il pressing alto. E so come allenare e far rendere i giocatori. L’importante è che ci sia chiarezza.»

Si tiene aggiornato?

«Sono molto aggiornato. Mentalmente mi sento molto giovane. Non lo sarò più a livello di età, ma come idee e meccanismi mi sento preparato e sicuro di me. Saprei cosa fare, se allenassi domani.»

Quanto è cambiato il calcio negli ultimi 20 anni?

«Tanto, si dice: tutto deve cambiare affinché nulla cambi, si dice. Sono cambiate le persone, i giocatori, il modo in cui si vice il calcio. Gli agenti e il mercato hanno cambiato tante cose. Ora contano di più la preparazione fisica, l’atletismo. Ma per vincere serve la tecnica: senza i giocatori adatti, tutti gli allenatori fatica. Per questo i club cercano profili adatti al gioco del proprio mister. È tutto lì.»

Crede ancora nella difesa a tre?

«Sì, posso giocare a tre. Conosco bene tutte le formazioni. La difesa a tre, come quella che ha usato l’Inter fino a qualche domenica fa, la utilizzo da anni. È il sistema che conosco meglio. Ma, ripeto, non ho problemi con nessun modulo. Un allenatore stratega come me, con 23 anni di carriera, sa insegnare qualsiasi schema. Dipende dai giocatori a disposizione. I moduli li fanno i calciatori, per un allenatore preparato».

Fase difensiva e offensiva?

«Ironizzo: la prima compete all’allenatore, la seconda al proprietario. Un buon tecnico organizza tutto, e muove i giocatori con idee chiare fino alla trequarti. Ma, senza attaccanti che segnano, tutto diventa difficile e puoi anche passare novanta minuti senza segnare. Servono giocatori di qualità. Il resto lo costruisce l’allenatore, se gli viene dato modo. Questo è fondamentale.»

Quanto è importante l’esperienza per gli allenatori?

«È sempre utile, se l’allenatore resta aggiornato e mentalmente giovane. Un esempio parla per tutti, quello di Claudio Ranieri. A Roma ha unito l’ambiente, ha lavorato con intelligenza e competenza. Se uno resta al passo con i tempi, l’esperienza diventa un valore aggiunto.»

Molti la vedono come un allenatore difensivista…

«È una fesseria. Guardiola ha studiato il mio Napoli, ci invitò nel ritiro del Barcellona. Attaccavamo in cinque, difendevamo in cinque e recuperavamo subito il pallone. A Torino eravamo primi nel recupero palla nella metà campo avversaria: è l’ultima volta che ho allenato per un campionato intero e abbiamo fatto grandissime cose. Se guardo indietro nel tempo, alla Reggina, giocavo 3-4-3 e Bianchi e Amoruso hanno fatto quasi quaranta gol in due: non penso sia avvenuto a caso. Quella squadra divertiva e veniva studiata. E parliamo di quasi vent’anni fa».