Weah rifiuta l’offerta del Nottingham, il suo agente: «i miei giocatori non sono marionette» (Gazzetta)

La trattativa tra Juventus e Nottingham Forest del 23 giugno è giunta al collasso: Weah non è intenzionato ad accettare l’offerta. L’agente del figlio dell’ex Pallone d’Oro è intervenuto per difenderlo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Le parole dell’agente di Weah:

La Gazzetta riporta: «“È una vergogna”. Non usa mezzi termini Badou Sambague, agente di Timothy Weah, per definire la situazione dell’esterno americano della Juve. Per il quale da qualche giorno il club ha trovato un accordo con il Nottingham Forest per un’operazione che coinvolge anche Mbangula e da un ammontare complessivo di 25 milioni più bonus. Destinazione, evidentemente, non gradita al giocatore, a giudicare dalle nette parole del procuratore. “Weah è un giocatore fantastico e un compagno di squadra fantastico: vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto“, attacca Sambague».

Contro il mercato delle marionette:

La Gazzetta prosegue: «Ecco spiegati dunque i riferimenti biblici alla Passione di Cristo postati ieri dal belga e la frase sull’importanza di non sentirsi mai soli scritta dall’americano qualche minuto dopo la decisione della Juve di mandarli in tribuna per la gara contro il Manchester City. “Finché sarò qui, nessuno spingerà uno dei miei giocatori ad andare giocare a destra o a sinistra come una marionetta – promette battaglia Sambague -. Sono contento che Tim abbia un’ottima preparazione e una personalità tale da rimanere concentrato sulle partite“».