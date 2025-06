Confermata l'idea Coppola in difesa, centrocampo con Barella, Tonali e Rovella. Norvegesi con Haaland e Sorloth in attacco

Norvegia-Italia, sorpresa Raspadori al fianco di Retegui

L’attesa è finita: a poche ore dal fischio d’inizio, sono state diramate le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha sciolto le riserve e ha definito l’undici titolare che scenderà in campo per affrontare una sfida fondamentale nel cammino degli Azzurri. Tra conferme e qualche sorpresa, in avanti troviamo il duo Raspadori-Retegui e in difesa c’è Coppola.

Le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia

Questa la formazione scelta da Spalletti per le Qualificazioni Mondiali:

Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni, Zappacosta; Barella, Rovella, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui

Questo è invece l’undici titolare della Nazionale norvegese:

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth.