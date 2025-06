Maresca: «De Bruyne ha un orgoglio smisurato, si adatterà in fretta alle richieste di Conte»

L’allenatore Enzo Maresca ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, rispondendo a un’intervista di Paolo Condò anche sul sempre più probabile arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. A seguire quanto dichiarato dall’attuale tecnico del Chelsea, fresco di trionfo in Conference League.

Le parole di Maresca su De Bruyne

«Due finali di Champions in tre anni sono un traguardo, non una sconfitta. Inzaghi dev’essere fiero del suo lavoro, anche perché l’ha svolto dentro a un ecosistema diverso ormai dal resto del mondo. Soltanto in Italia si continua a pensare che i giovani siano sempre troppo giovani e che l’esperienza legata all’età sia ciò che ti fa vincere le partite. È una scelta culturale, che ti costa in perdita di energia. Io la vedo così, il calcio italiano non regge più il ritmo delle altre scuole».

Vale anche per la Nazionale?

«Certo. Le rappresentative raccolgono il lavoro dei club, come si fa a chiedere di ringiovanire se i giovani non giocano? Il Chelsea ha speso per allestire una rosa di talenti verdissimi, ma questo non ci ha impedito di battere il record dei ragazzi dell’academy che hanno esordito in prima squadra. Sono stati nove. Abbiamo tutti fiducia in loro, e nel lavoro di chi li ha svezzati».

Leggi anche: De Bruyne al Napoli guadagnerà 6 milioni al primo anno, 5 milioni al secondo

De Bruyne al Napoli farà bene?

«Conosco Kevin come le mie tasche, si adatterà in fretta alle richieste di Conte e aggiungerà tanto al Napoli. Come tutti i grandi campioni, ha un orgoglio smisurato. Non contesto certo i giocatori oltre i 30 anni di un simile livello. Semplicemente, cerco di mettergli attorno l’energia dei ragazzi».