Continua la polemica in Polonia per la rinuncia di Robert Lewandowski alla nazionale, dopo che il ct Michal Probierz gli ha tolto la fascia da capitano per darla a Piotr Zielinski.

Lewandowski: «Il ct della Polonia mi ha detto che mi toglieva la fascia al telefono, l’ho trovato irrispettoso»

Lewandowski ha parlato al portale polacco Sportowe Fakty per chiarire la situazione:

«Ho ricevuto una chiamata a sorpresa dall’allenatore che ha detto di aver preso la decisione di togliermi la fascia. Non ero pronto, in quel momento stavo facendo addormentare i miei figli. La conversazione è continuata per alcuni minuti. Non ho nemmeno avuto il tempo di far sapere alla famiglia quello che stava succedendo, perché pochi istanti dopo è apparsa la notizia sul sito web di Pzpn. Il modo in cui mi è stato comunicato mi sorprende davvero.»

Lo percepisci come una mancanza di rispetto?

«Non sono stato capitano per un anno o due. Ho indossato la fascia per undici anni e ho giocato per la nazionale da quando avevo diciassette anni. Credo che queste cose dovrebbero essere risolte in modo diverso. Inoltre, manca ancora tanto per la prossima sosta. Non è al telefono che si parla di queste cose. L’allenatore mi ha deluso. Non si tratta nemmeno della decisione della fascia stessa, ma di come mi è stata trasmessa.»

Il ct ha spiegato le ragioni della sua decisione?

«Ha detto di aver visto la mia ultima intervista e ha deciso che avrebbe dato la fascia a Zielinski per facilitare il mio lavoro di squadra e togliermi pressione. In generale, credo in Zielinski e nelle sue capacità. Ma ho l’impressione che l’allenatore abbia ceduto alle pressioni dei media».

Avevate degli accordi tra di voi?

«La decisione di non venire in nazionale è stata presa insieme all’allenatore. Prima dell’ultimo match di campionato con il Barça, ho chiamato per chiedergli cosa ne pensasse di farmi riposare un po’. Mi ha detto di sì.»

Hai detto che non giocherai in nazionale finché il ct non andrà via. Perdere la fiducia dell’allenatore è una questione recente, o era qualcosa che già si stava sviluppando prima?

«Non sentivo che prima ci fosse un problema».

Qualcuno dello staff ha reagito negativamente alle tue osservazioni quando hai “criticato” le prestazioni della squadra?

«No, al contrario. Mi hanno detto che ho fatto bene a dirlo, come una critica costruttiva.»

I media riferiscono che la squadra ha preso positivamente la decisione di toglierti la fascia. Come commenti questo?

«Ieri ho parlato con diversi di loro e sono rimasti scioccati. E mi hanno chiesto di cambiare idea. Erano dispiaciuti».

Pensi che tornerai a giocare con la Polonia?

«Voglio rifletterci con calma. Oggi provo dolore e rabbia. Ho sempre considerato la nazionale molto importante e nulla è cambiato in questo senso».