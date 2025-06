Il nuoto al Collana: per i corsi se ne parla a settembre, nuoto libero a fine giugno

La piscina dello stadio Collana? Per i corsi se ne parla a settembre. Se qualcuno vuol fare nuoto libero, prego accomodarsi al desk informativo attivo dalla fine del mese di marzo scorso e che ha già ricevuto centinaia di domande e preiscrizioni. Parola della Regione Campania che ha risposto a una nota della consigliera regionale Roberta Gaeta, su segnalazione del consigliere della quinta municipalità Rino Nasti in cui si chiedeva di conoscere i tempi previsti per l’apertura dell’impianto e la motivazione che non ha ancora consentito la fruibilità della piscina del Collana inaugurata il 13 gennaio scorso. La piscina, come tutto l’impianto collinare, è di proprietà della Regione Campania, che l’Arus, Agenzia regionale che si occupa dello sviluppo dello sport, co-gestisce con il Coni. Nasti, e Gaeta, si chiedevano come mai queste lungaggini, a distanza di oltre cinque mesi dall’inaugurazione, sottolineando come ci siano legittime aspettative da parte della cittadinanza tutta e dai possibili utilizzatori che già attendono da oltre otto anni la riapertura dell’impianto vomerese.

La risposta della Regione sul nuoto al Collana

La Regione ha risposto per mano di Mario Gaeta dirigente dell’Area tecnica. I mesi sono trascorsi per “le attività necessarie all’avvio dell’esercizio. In particolare, si è provveduto alle attività tecnico amministrative necessarie per addivenire alla conclusione del contratto con l’affidatario dei lavori, all’attivazione/adeguamento delle forniture energetiche occorrenti per il corretto funzionamento del plesso in virtù degli adeguamenti impiantistici, alla presentazione presso gli enti competenti della documentazione occorrente per l’avvio dell’esercizio nonché, a seguito dell’individuazione da parte del Coni (per il tramite delle federazioni) dei soggetti gestori, all’introduzione di alcuni accorgimenti tecnici utili al corretto esercizio e richiesti nel mese di maggio nel corso dei sopralluoghi dai soggetti individuati. Allo stato si prevede di poter procedere con l’avvio dell’esercizio entro il mese corrente”. Vale dire alla fine del mese di giugno. Ma vale per il nuoto libero. Per i corsi arrivederci a settembre, si spera