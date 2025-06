Il Mondiale per Club, i club europei incasseranno di più: la vittoria vale 110 milioni di euro (Rmc Sport)

Il Mondiale per Club che sta per cominciare è considerato come una delle competizioni che fanno più ricche le squadre che partecipano. Fior fior di quattrini pronti per chi ha avuto l’onore e l’onere di prendervi parte. Ma quali sono i guadagni reali che comporta questa competizione? Alla domanda ha provato a rispondere il portale Rmc Sport. A breve un estratto di quanto scritto.

Mondiale per club, ecco quanto guadagnano le squadre iscritte

“La gallina dalle uova d’oro. Per il lancio della sua nuova Coppa del Mondo per Club, la Fifa non ha fatto le cose a metà e ha destinato alle squadre partecipanti ingenti somme di denaro destinate a motivare i club coinvolti. L’organizzazione presieduta da Gianni Infantino ha stanziato per il Mondiale per Club del 2025 la somma di 874.565.000 euro , ovvero quasi un miliardo di dollari: il più grande montepremi mai assegnato a una competizione che comprende una fase a gironi e una fase a eliminazione diretta”.

“Quanto guadagneranno i club che parteciperanno alla Coppa del Mondo per Club del 2025?

È difficile discutere con il capo della Fifa se si considera che il premio massimo per un club europeo ammonterebbe a poco più di 109 milioni di euro (125 milioni di dollari). Tuttavia, non tutti i club potranno aspettarsi un montepremi così elevato, poiché esso sarà distribuito in due fasi. Una parte legata esclusivamente alla partecipazione, basata su criteri geografici, sportivi e commerciali. E un’altra parte legata ai risultati sportivi ottenuti durante la competizione”.

“Nel dettaglio, la Fifa ripartirà questo montepremi come segue:

Ogni club coinvolto riceverà un importo fisso in base al continente di provenienza e, per i club europei, una classifica stabilita “secondo criteri sportivi e commerciali”, la cui distribuzione non è stata resa nota. Ecco la ripartizione degli importi fissi distribuiti per club:

Europa: tra 11,2 e 33,4 milioni di euro

Sud America: 13,3 milioni di euro

Nord, Centro America e Caraibi: 8,35 milioni di euro

Asia: 8,35 milioni di euro

Africa: 8,35 milioni di euro

Oceania: 3,13 milioni di euro”

Assegnazione basata sulle prestazioni

“Ogni club riceverà un bonus in base alle sue prestazioni. Ogni vittoria nella fase a gironi frutterà 2 milioni di dollari (1,75 milioni di euro) e ogni pareggio 1 milione di euro (874.565 euro). Più i club avanzano nella competizione, più questa diventerà redditizia, con i seguenti bonus assegnati:

Qualificazione agli ottavi: 6,56 milioni di euro

Qualificazione ai quarti di finale: 11,48 milioni di euro

Qualificazione per le semifinali: 18,37 milioni di euro

Finalista: 26,24 milioni di euro

Vincitore: 34,98 milioni di euro

Stiamo quindi assistendo a una netta accelerazione dei premi in denaro man mano che i club avanzano nei turni, il che dovrebbe incoraggiare il Psg e gli altri club coinvolti a non prendere la competizione alla leggera”.

Quanto guadagneranno i giocatori che prenderanno parte al Mondiale per Club del 2025?

“La Fifa non prevede premi in denaro per i giocatori che partecipano alla Coppa del Mondo per Club. Tuttavia, ogni club è tenuto a pagare premi di rendimento ai propri giocatori in base alle loro prestazioni. Tuttavia, questi rimangono a discrezione del singolo club”.