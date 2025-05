Yamal ruba il record di Mbappè e diventa il più giovane marcatore di una semifinale di Champions League

Il fuoriclasse francese ora in forza al Real Madrid deteneva da 8 anni il record che il classe ’07 gli ha rubato durante la gara contro l’Inter

Lamine Yamal sta scrivendo la propria storia con la maglia del Barcellona e con le sue giocate sta trascinando i blaugrana verso il sogno triplete. Mercoledì la formazione di Flick ha ospitato l’Inter per disputare il primo atto delle semifinali di Champions League e, nell’arco dei 90 minuti, il talento spagnolo è stato tra i migliori in campo.

Come riportato da Mundo Deportivo, oltre al gol e al traguardo delle 100 presenze con la maglia del Barça, Yamal ha battuto il record di Kylian Mbappè diventando il giocatore più giovane a segnare in una semifinale di Champions League.

Yamal supera Mbappè: il record ora è suo

Quello di Mbappè era un primato che durava da 8 anni, quando il fuoriclasse francese vestiva la maglia del Monaco. In quella stagione la formazione capitanata ai tempi da Falcao incontrò in semifinale la Juventus di Massimiliano Allegri. Il doppio confronto di Champions League vide i bianconero prevalere sui francesi ma, in quel doppio confronto, Mbappè mise la sua firma sul registro dei marcatori diventando il più giovane a siglare un gol in Semifinale (18 anni e 140 giorni).

Mercoledì Yamal ha riscritto la storia e con il suo gol realizzato contro l’Inter in occasione del 1-2, l’asso spagnolo si aggiudica il primato nella massima competizione europea:

“Lamine Yamal ha confermato ciò che molti già sospettavano: il giovane prodigio del Barcellona non è solo una promessa, ma una realtà sfolgorante. A soli 17 anni, nel giorno in cui ha compiuto 100 anni con la maglia del Barcellona , ​​il giovane giocatore ha offerto una prestazione memorabile nella semifinale di Champions League contro l’Inter, guidando la rimonta del Barcellona con una prestazione che lo colloca, nonostante la giovane età, tra i migliori giocatori del pianeta. Sta già facendo il suo ingresso prepotente nelle classifiche del Pallone d’Oro. Kylian Mbappé deteneva il record del più giovane marcatore in una semifinale di Champions League, ma Lamine lo ha già superato (17 anni e 291 giorni)“.

«Deve vincere il pallone d’oro», le stelle del calcio non hanno dubbi sul talento del Barcellona

L’eccellenti prestazioni di Yamal non sono passate inosservate dinanzi gli occhi delle vecchie leggende di questo sport. Per Thierry Henry, lo spagnolo ha già raggiunto il livello dei colossi Messi e Cristiano Ronaldo: «Pensi sempre che nessuno sarà migliore di Messi e Cristiano e poi arriva Lamine».

Rio Ferdinand, invece sostiene che il talento classe ’07 sarà il prossimo vincitore del Pallone d’oro: «Pallone d’Oro, Pallone d’Oro, Pallone d’Oro. Non c’è nessun altro giocatore più emozionante da andare a vedere. È il migliore in tutti e cinque i campionati maggiori».

