Xavi: «Ogni tanto rileggo i giornali di quando giocavo, quante critiche. Scrivevano: “non è un calciatore moderno”»

Ad Athletic: «Ancelotti ha vinto 30 trofei in 10 anni e viene criticato come se non avesse vinto nulla. Guardo l’Atalanta di Gasperini, mi interessa»

Athletic ha intervistato Xavi Hernandez, 45 anni, ex giocatore e allenatore del Barcellona. Flick ha preso il suo posto in questa stagione.

«Siamo una famiglia del Barcellona. Se la squadra gioca, guardiamo le partite maschili e femminili. Molti pensano che non sarei contento perché non ci sono più, ma sono molto contento che la squadra e Hansi Flick stiano andando bene».

Xavi: «Mi piace analizzare le squadre. Magari guardo l’Atalanta»

Tra i ricordi la finale di Champions League a Wembley contro lo United:

«Contro lo United a Wembley, pensavo: ‘Datemi la palla, datemi la palla!’. Questi sono i miei ricordi più belli. Non solo vincere, ma godersi la partita. La mentalità di Johan Cruyff (lo zerbino fuori dalla famosa casa ha la scritta: ‘Salid I Disfrutad – Johan Cruyff: ‘Andate e divertitevi’). E ci siamo divertiti. Le due vittorie in Champions League contro lo United sono state tra le nostre migliori prestazioni, individuali e collettive. Wembley (nel 2011) è stata una prestazione quasi perfetta. All’intervallo di quella partita, ero davvero arrabbiato. Meritavamo di essere in vantaggio per 3-0 ed era 1-1. Ho distrutto una bottiglia d’acqua e ho urlato: ‘è impossibile!’. Di solito non mi comportavo così. Mi sentivo stupido. Nel secondo tempo abbiamo segnato altri due gol e abbiamo meritato di vincere. Ricordo la faccia di Wayne Rooney a 10 minuti dalla fine. Mi guardò, ne aveva abbastanza. Credo che pensassero che meritassimo di vincere».

A Roma, nel 2009, «lo United è stato fantastico nei primi 20 minuti. Abbiamo sofferto molto. Tre occasioni. Cristiano Ronaldo e poi un rimbalzo. Piqué e Park. Se lo United avesse segnato, sarebbe cambiato tutto, ma dopo il gol di Samuel (Eto’o), abbiamo controllato completamente la partita».

Xavi conserva tutto, anche i ritagli di giornali in cui lo prendevano per uno che non sapeva giocare a calcio.

«Mio padre, a Terrassa, collezionava tutti i giornali che parlavano di me da quando avevo 15 anni. Poi, un ragazzo di Pamplona, ​​un professionista, li ha raccolti in album. A volte, quando mi annoio, guardo i miei ritagli di un certo anno. È interessante rileggere la quantità di critiche che ho ricevuto. Nel 2007, quando gli ultimi anni di Frank Rijkaard erano difficili, le critiche erano incredibili. Dicevano che non sapevo giocare bene, che non ero un calciatore moderno, che ero troppo lento, che sapevo solo passare la palla lateralmente. Ma poi è arrivato Guardiola e le critiche sono finite. Ho così tanti ricordi».

Il calcio è ancora presenza costante nella sua vita:

«Il numero massimo di partite che ho guardato in un giorno è stato otto. Mi piace analizzare le squadre. Magari metto ‘Atalanta’ sul mio computer e poi guardo quattro partite di fila. Perché? Perché potrebbe interessarmi vedere cosa sta facendo Gasperini. Uomo contro uomo, duelli di 90 minuti per ogni giocatore, ecco perché ingaggiano giocatori forti e fisici».

Quando e dove il ritorno di Xavi?

«Dove, non lo so. Non ho fretta, mi piacerebbe un buon progetto. Tipo, “Hai quattro anni per lavorare e realizzare un progetto”. Mi piacerebbe lavorare in Premier perché adoro la passione che c’è lì. In Spagna, si punta troppo sul risultato. Guarda cosa è successo ad Ancelotti e a tutti quelli che lo criticano. Non è giusto. Ha vinto 30 trofei in 10 anni e viene criticato come se non avesse vinto nulla. Valverde l’ha detto perfettamente quando ha detto: ‘Se Ancelotti viene criticato, che speranza c’è per il resto di noi?».

ilnapolista © riproduzione riservata