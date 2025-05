Un’altra sconfitta (indolore) per il Psg rivela un punto debole: “Senza i titolari non ha i mezzi per vincere sempre” (L’Equipe)

Ampio turn over contro lo Strasburgo che vince 2-1 ma “con i titolari sarebbe sembrato un allenamento”. Luis Enrique ha in testa solo l’Arsenal

“Luis Enrique e la sua squadra ha perso la battaglia contro lo Strasburgo, ma dovremo aspettare mercoledì per scoprire se è stata la scelta migliore“, lo scrive l’Equipe a proposito dell’ampio turn over operato da Luis Enrique. “Per questa trasferta a Strasburgo, incastonata tra le due semifinali di Champions League contro l’Arsenal, l’allenatore del Psg ha fatto delle scelte che riflettono un senso di priorità ma anche una strategia”. Infatti, con la Ligue 1 in tasca da tempo, il Paris può concentrarsi esclusivamente sulla Champions. Deve difendere e confermare l’1-0 contro l’Arsenal maturato all’Emirates.

L’ampio turn over mostra i limiti della rosa di Luis Enrique

Ha concesso ad alcuni dei suoi giocatori chiave (Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes) il weekend libero e altri li ha lasciati in panchina (Pacho, Vitinha, Kvaratskhelia). Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in Ligue1, entrambi indolori chiaramente.

Solo nel secondo tempo sono entrati Fabian Ruiz e Désiré Doué. Il loro ingresso ha dato dimostrazione che “questo Psg non ha i mezzi per vincere sempre in Ligue1 senza i giocatori importanti, soprattutto contro la squadra migliore del campionato nel 2025“.

L’Equipe si mostra piuttosto sicuro: “Con la squadra titolare, questa sera, priva di qualsiasi posta in gioco, sarebbe sembrato un allenamento. Invece, mentre Arteta perdeva con l’undici previsto al Parc des Princes, Luis Enrique ha trovato un alibi per spiegare questa battuta d’arresto“. «A parte il risultato, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che mi ero prefissato», ha tagliato corto Luis Enrique al termine della partita.

Anche Lobotka andrà via? Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni: Psg, Barça e United interessati (Tmw)

Oltre al futuro incerto di Frank Anguissa, sembra che anche la permanenza di Stanislav Lobotka a Napoli non sia scontata.

Come riportato da Tuttomercatoweb:

In estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il Psg e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all’anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni, ma non è detto che non sia abbassabile.

ilnapolista © riproduzione riservata