Torino, i tifosi contestano Cairo nella marcia per la tragedia a Superga: «Devi vendere! Vattene!» (Video)

La Stampa: in prima fila ci sono gli ultras delle due curve: «Troppe volte ci siamo sentiti umiliati da una gestione caratterizzata da un’arida contabilità più che dalla passione».

La tifoseria granata è scesa in piazza per omaggiare il Grande Torino in onore del 76° anniversario della tragedia a Superga. E non sono mancate le contestazioni alla dirigenza e al presidente Urbano Cairo.

I tifosi granata omaggiano il “Grande Torino” e contestano Cairo

La Stampa scrive:

Prima il corteo per le vie della città, partendo da quel Bar Norman di via Pietro Micca dove il Toro venne fondato il 3 dicembre 1906. L’arrivo, dopo ore di marcia, sarà ai piedi della collina di Superga dove nel pomeriggio si terrà la messa presso la Basilica (ore 17, l’ora della strage) e poi la lettura dei 31 nomi da parte del capitano Duvan Zapata. È la celebrazione più sentita, preceduta alle 12 da quella istituzionale al Cimitero Monumentale dove riposano gran parte dei giocatori e tecnici del Grande Torino scomparso a Superga il 4 maggio 1949. Questo giorno ricorda quello del 4 maggio 2003, quando la marcia dell’orgoglio granata fece sfilare 50mila tifosi subito dopo l’umiliante retrocessione in Serie B. Ora il quadro è diverso, ma il Toro che lotta al massimo per il 10° posto in Serie A e i vent’anni della presidenza Cairo hanno portato i tifosi ad organizzarsi con una contestazione che va avanti da inizio campionato.

In prima fila ci sono gli ultrà della curva Maratona e della curva Primavera, insieme a 80 Toro club di tutta Italia e una marea di semplici tifosi. «Facciamo sentire forte la nostra voce, la nostra richiesta pressante di un Torino nuovo, un vero Toro, in cui identificarci pienamente con fierezza e orgoglio. Il nostro è un grido di dolore e anche un inno alla speranza. Troppe volte ci siamo sentiti umiliati da una gestione del Torino caratterizzata da un’arida contabilità più che dalla passione» dicono gli organizzatori.

Il coro «Urbano Cairo devi vendere! Vattene! Vattene!» rivolto al presidente, ha popolato le vie della città durante la contestazione.

Cerca de 20.000 aficionados del #Torino en el centro de la capital del Piemonte en el 76º homenaje al #GrandeTorino. Numerosos cánticos y carteles pidiendo a Urbano Cairo que venda el club. pic.twitter.com/q7YyGRWqXQ — Mario Gago Huerta (@gago_mario) May 4, 2025

La protesta dei tifosi del Torino che hanno inviato a Cairo una lettera in cui gli chiedono di non accostarsi a Superga il prossimo 4 maggio in occasione della commemorazione dell’incidente aereo che pose fine al Grande Torino. Ne scrive ovviamente La Stampa:

«Le chiediamo di non salire a Superga il prossimo 4 maggio». Mancano tre settimane al momento più sacro di ogni tifoso granata, ma quest’anno le previsioni insieme all’immancabile pioggia indicano anche possibili turbolenze. Sono quelle di una piazza che se da una parte ha fatto sbocciare l’amore con il gruppo di Vanoli dopo la crisi di nervi avuta con il predecessore Juric (nonostante la classifica sia pressapoco sempre la stessa), dall’altra non ha perdonato al patron Urbano Cairo la cessione di Bellanova a fine agosto. E, dopo le feroci contestazioni che hanno investito il presidente ad ogni uscita della squadra, adesso prepara “il conto” proprio nel giorno della commemorazione e del ricordo di una delle squadre più forti di tutti i tempi, il Grande Torino.

ilnapolista © riproduzione riservata