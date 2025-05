Tebas accusato di corruzione dall’avvocato di Rubiales, lui si difende: «Tutto falso, sta agendo in malafede»

Tebas offrì a García Caba (dirigente della Rfef) un pre-contratto in Liga in cambio di informazioni sulla Federazione e sul Real. «Mai chiesto documenti, favori, o fatto pressioni»

Tra federazione spagnola e LaLiga non corre buon sangue, men che mai quando a presiedere la Federcalcio c’era Rubiales. Oggi Rubiales non siede più su quella poltrona ma quello che dichiara (lui o il suo avvocato) suscita sempre parecchio interesse. Infatti, il suo avvocato al quotidiano El Espanol ha dichiarato di aver presentato denuncia contro Javier Tebas, presidente de LaLiga. Il motivo? Il principale è la tentata corruzione perpetrata da Tebas contro la Rfef. “Ci fu un’offerta di contratti come pagamento di atti illeciti nella relazione tra Tebas e Juan Rubiales, zio ed ex capo di gabinetto dell’ex presidente della Rfef (la Federcalcio spagnola), e nella reazione tra Javier Tebas e Miguel García Caba, all’epoca vicesegretario generale della Rfef“.

Per la precisione, secondo le dichiarazioni dell’avvocato di Rubiales, “Tebas offrì a García Caba un pre-contratto con uno stipendio vicino ai 150.000 euro all’anno per lasciare la Rfef ed entrare nella Liga. In cambio, gli avrebbe chiesto di accedere ai server informatici della Rfef e di fornirgli illegalmente informazioni riservate sulla Federazione stessa e sul Real Madrid”.

Tebas: «Mai offerto nulla in cambio di informazioni»

Com’è solito fare Tebas, il presidente de LaLiga si difende twittando su X.

🔴 Aclaración ante la entrevista del abogado Enrique Zarza, publicada en El Español

He leído con estupefacción las declaraciones de Enrique Zarza, abogado de Luis Rubiales, en las que afirma públicamente que yo intenté sobornar a Miguel García Caba. Esa acusación es rotundamente… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 1, 2025

Queste le sue parole:

“Chiarimento sull’intervista all’avvocato Enrique Zarza, pubblicata su El Español.

Ho letto con stupore le dichiarazioni di Enrique Zarza, avvocato di Luis Rubiales, in cui afferma pubblicamente che ho cercato di corrompere Miguel García Caba. Questa accusa è completamente falsa e può essere sostenuta solo quando il contesto viene manipolato o fatti essenziali vengono nascosti.

Se il signor Zarza ha avuto accesso alla registrazione integrale della riunione del 28 maggio 2022, come sostiene, è inconcepibile che sia giunto a tale conclusione in buona fede e pertanto sta agendo in malafede.

Se non avete la registrazione completa, vi invito a richiederla a Jorge Calabres (vice direttore de El Espanol, ndr), che l’ha fornita al tribunale in un caso penale. Basta ascoltarlo tutto per scoprire la verità.

Perché quell’incontro:

È stato Miguel García Caba a chiedere di incontrarmi per segnalare incidenti molto gravi nella Rfef. Molti dei quali sono attualmente oggetto di procedimenti giudiziari (richiesta di incontro tramite il signor Carlos del Campo e Gerardo Gonzalez).

È stato lui a segnalare spontaneamente irregolarità riguardanti la Supercoppa, Fuenlabrada, Aganzo, Sánchez Magro, possibili interferenze giudiziarie e persino il Csd (Consiglio superiore dello sport, ndr)…

È stato lui a chiedere aiuto per il lavoro, considerando che la sua situazione alla Rfef era insostenibile, era stato rimandato a casa, era isolato, parlava del padre malato, della famiglia, del mutuo della casa… (in modo sincero).

Gli ho semplicemente detto che stava subendo gravi danni e che aveva bisogno di aiuto, in risposta alla sua richiesta di lavoro, senza promettergli nulla in cambio. Mi ha raccontato quanto guadagnava alla Rfef, che era tanto…

Non gli ho mai offerto nulla in cambio di informazioni.

Non gli ho mai chiesto documenti, né favori, né gli ho fatto pressioni“.

ilnapolista © riproduzione riservata