Sinner ha concluso l’ultimo allenamento per la finale. Mangiante: «Non è andato bene, ma benissimo»

Dopo la meravigliosa vittoria di ieri pomeriggio di Paolini contro Coco Gauff, quest’oggi sarà il turno di Sinner. A questo proposito, dopo la vittoria sofferta solo inizialmente contro Tommy Paul il n.1 del circuito Atp aveva dichiarato: «Adesso la gamba è connessa un po’ con le vesciche, ma non ci sono preoccupazioni, domani è un giorno importante per me perché è un giorno di riposo, non ci alleneremo tantissimo, giusto per sentire un po’ il campo.».

Questa mattina l’altoatesino si è allenato, come riporta Angelo Mangiante di Sky: «13.35, Sinner si allena. C’è una fase finale che si chiama pulizia tecnica. Sta provando le soluzioni per toccare bene la palla. L’allenamento finisce qui e quindi vi riportiamo che l’allenamento non è andato bene, ma benissimo: Vagnozzi ha riprodotto le palle di Alcaraz e Sinner ha provato le sue accelerazioni»

Sinner e l’avvicinamento alla finale, l’incontro con Paolini e l’allenamento (Sky)

📍Foro Italico 🇮🇹 Last day in Roma 👊 Forza 🦊 pic.twitter.com/abiVYj5C1L — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) May 18, 2025

Continua il giornalista:

«Allenamento prezioso per Sinner con Vagnozzi che sta provando alcune mosse per sorprendere Alcaraz. Anche il serve and volley. Perché è mancato un po’ il servizio sopratutto nel primo set della semifinale e sicuramente chiederà qualcosa in più soprattutto da qual punto di vista. Poi c’è la risposta, Alcaraz è un giocatore che nel servizio ha una traiettoria sempre varia, tende a saltare come tutti gli spagnoli. In campo sta facendo un lavoro enorme Vagnozzi. Dietro due campioni come Sinner e Paolini ci sono stati due allenatori italiani che tutto il mondo ci invidia proprio per la capacità di essere entrati nella testa dei due campioni che hanno tanta personalità. Attenzione massima verso la finale delle 17 che sarà una grande finale come si vede dalla cura di questi allenamenti».

Per quanto riguarda i problemi fisici dunque pare che Sinner non abbia nessuna recidiva o peggioramento delle condizioni. Le vesciche non saranno un problema, piuttosto bisognerà vedere che qualità di tennis riuscirà ad esibire contro uno degli avversari più duri (se non il più duro) da affrontare in una finale per quantità e varietà di colpi a disposizione. Tant’è che Sinner contro di lui non conta moltissime vittorie: sono solo 4 sulle 10 gare giocate. Di seguito alcuni video della giornata di Sinner al Foro Italico, dove sembra tranquillo e carico.