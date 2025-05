Ruud: «Mi sono allenato con Sinner al Roland Garros, dopo 15 minuti ero sotto 4-0»

Il norvegese in conferenza: «Può giocare in maniera ottimale su qualsiasi superficie senza perdere forza. Può vincere anche sulla terra»

Casper Ruud ha in Jannik Sinner la propria bestia nera. Nei confronti diretti tra i due, ha sempre vinto l’altoatesino che fin qui l’ha battuto quattro volte su quattro. L’ultima agli Internazionali di Roma qualche settimana fa: non c’è stata partita. Il norvegese ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo quando il sorteggio del tabellone del Roland Garros l’ha visto posizionarsi al lato opposto dell’italiano. Questo significa che i due potranno – eventualmente – incontrarsi solo in finale.

Ruud ha parlato in conferenza stampa proprio della sua nemesi, rivelando che nei giorni scorsi i due si sono allenati insieme al Roland Garros. Anche stavolta non c’è stata storia, a favore di Sinner naturalmente.

Ruud e la rivelazione su Sinner: «Ci siamo allenati insieme al Roland Garros»

«Mi sono allenato con Jannik, abbiamo giocato un set e dopo 15 minuti era in vantaggio 4-0. Non so come faccia. È esagerato, poi per fortuna sono riuscito a vincere qualche game. Credo che Sinner non sia considerato uno specialista sulla terra battuta perché può giocare bene su qualsiasi superficie senza variare il suo tennis. La potenza che mette nei colpi difensivi è fondamentale, per me può vincere anche sulla terra».

«Dopo la partita agli Internazionali di tennis mi sono preso qualche giorno di pausa, sono andato in Norvegia a godermi qualche giorno di relax. Mi sono allenato con alcuni ragazzi che di sicuro non giocano al livello di Jannik, in modo da riuscire a vincere qualche game», chiude scherzando il tennista.