Ronaldo vuole il Mondiale per Club, c’è un’offerta da un club brasiliano (Marca)

Pare ci sia qualche frizione tra Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr. Non hanno disputato la stagione che si erano come prefissati e, soprattutto, sono fuori dalla prossima Champions League asiatica. L’obiettivo di Ronaldo in questo momento è forse un altro. A quanto scrive Marca, Ronaldo ha ricevuto un’offerta da un club brasiliano che disputerà il Mondiale per Club. Quindi, una fra Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, potrebbero permettere a CR7 di giocarsi l’ennesimo titolo della carriera.

Investitori privati in azione per portare Ronaldo in Brasile

Scrive Marca:

“Il disagio del portoghese è stato evidente nelle ultime partite, soprattutto dopo la sconfitta contro l’Al Ittihad, conclusasi con Cristiano che se ne è andato in fretta e furia senza nemmeno passare dallo spogliatoio. Il rinnovo che avevano quasi siglato sta evaporando di momento in momento“.

“Mentre dentro l’Al Nassr infuria la bufera, l’entourage del calciatore ha ricevuto un’offerta importante da una squadra brasiliana. La trattativa si sta configurando come qualcosa che potrebbe essere trasformato in un’offerta fuori mercato con contributi significativi da parte di investitori esterni“.

Adesso la scelta spetta a Ronaldo. “L’offerta è allettante e gli aprirebbe le porte alla partecipazione al Mondiale per Club“.

Come riporta la consueta classifica annuale stilata da Forbes, Cristiano Ronaldo è lo sportivo più ricco al mondo. L’asso portoghese ha guadagnato quest’anno, tra stipendio e sponsorizzazioni, la cifra monstre di 275 milioni di dollari. Più di un miliardo in carriera, numeri assurdi, che gli valgono un primato altrettanto assurdo.

Ronaldo ha battuto la leggenda della Nba – la massima serie del basket americano – Steph Curry, che si è classificato secondo con uno stipendio di 117 milioni di sterline (156 milioni di dollari) in una stagione che lo ha visto diventare il primo giocatore in assoluto a raggiungere quota 4.000 triple. Terzo il pugile britannico Tyson Fury, con uno stipendio stimato di 109 milioni di sterline (146 milioni di dollari). Quinto posto per il rivale di sempre di Cr7, Lionel Messi, che arretra di due posizione rispetto al 2024. Ecco la top-10 completa:

1. Cristiano Ronaldo – 206,6 milioni di sterline (275 milioni di dollari)

2. Stephen Curry – 117,1 milioni di sterline (156 milioni di dollari)

3. Tyson Fury – 109,5 milioni di sterline (146 milioni di dollari)

4. Dak Prescott 102,8 milioni di sterline (137 milioni di dollari)

5. Lionel Messi 101,3 milioni di sterline (135 milioni di dollari)

6. LeBron James 100,4 milioni di sterline (133,8 milioni di dollari)

7. Juan Soto 85,5 milioni di sterline (114 milioni di dollari)

8. Karim Benzema 78 milioni di sterline (104 milioni di dollari)

9. Shohei Ohtani 76,9 milioni di sterline (102,5 milioni di dollari)

10. Kevin Durant 76,1 milioni di sterline (101,4 milioni di dollari)

Ecco qualche dato riportato da Forbes in merito a Cristiano Ronaldo:

Nel febbraio 2021, Ronaldo è diventato il primo uomo al mondo a raggiungere i 500 milioni di follower su Facebook, Instagram e Twitter. A maggio 2025, ne aveva 939 milioni.

Nel marzo 2021, ha superato il record di gol della leggenda brasiliana Pelé, con una tripletta contro il Cagliari che lo ha portato a quota 770 gol in tutte le competizioni.

Nel settembre 2024, è diventato il primo uomo in assoluto a raggiungere quota 900 gol in partite ufficiali.

Nell’agosto 2021 ha cambiato squadra, passando dalla Juventus al Manchester United, dove aveva giocato dal 2003 al 2009. È poi passato all’Al-Nassr in Arabia Saudita nel dicembre 2022.

Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, nel 2020 è diventato il primo atleta negli sport di squadra in attività a superare il miliardo di dollari di guadagni in carriera. Oltre a un contratto a vita con Nike e altri sponsor, Ronaldo guadagna anche fuori dal campo con l’abbigliamento, gli accessori, gli hotel e le palestre a marchio CR7.

Insomma, una vera e propria azienda.