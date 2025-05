Roma-Milan, chiuso il settore ospiti dell’Olimpico a causa di quanto successo in finale di Coppa Italia

In vista di Roma-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A, il Questore di Roma ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico. Non ci saranno, dunque, i tifosi rossoneri in occasione del penultimo turno di campionato. Il motivo della limitazione del “regime di vendita per la tifoseria della Roma” ai soli residenti nel Lazio e anche il “divieto di trasferta per i tifosi del Milan con interdizione del regime di vendita per tutte le regioni d’Italia e conseguente chiusura del settore ospiti presso lo stadio Olimpico” ha le sue ragioni in ciò che è avvenuto durante la finale di Coppa Italia.

Roma-Milan, settore ospite chiuso su decisione del Questore

Il Questore ha infatti motivato la richiesta:

“Si segnala come alla vigilia del match su alcune piattaforme social esponenti della tifoseria milanista avevano esternato la volontà di profanare il settore Curva Sud, abituale dimora calcistica della tifoseria giallorossa. Alle predette esternazioni sono seguite reazioni, sempre veicolate attraverso i social, della tifoseria romanista che aveva annunciato azioni in danno della componente rossonera. Al riguardo si segnala come effettivamente registrato durante le fasi di deflusso alcune azioni controindicate in danno di esponenti della tifoseria milanista“.

Il Corriere dello Sport chiarisce cosa sia successo durante la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. “Alcuni veicoli riconducibili a questi ultimi (tifosi milanisti, ndr), lasciati in sosta a piazzale Clodio, hanno subito il danneggiamento di pneumatici. Ancora, nella zona di piazzale degli Eroi, sono stati segnalati alcuni tentativi di aggressione posti in essere da esponenti della tifoseria romanista in danno ai tifosi del Milan. Al riguardo, un riscontro è derivato dall’identificazione di due supporter giallorossi, immotivatamente presenti nella zona di via Cipro trovati in possesso di due maglie del Milan “verosimilmente” rubate ai tifosi rossoneri”.

A ciò si aggiungono anche atti vandalici posti in essere in Curva Sud nei bagni dello stadio con l’imbrattamento delle sedute nonché degli ambienti destinati ai servizi sanitari.