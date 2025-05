Rodrygo rompe con il Real Madrid, non vuole essere l’ombra di Bellingham e Mbappé

Secondo Marca l’esterno del Real Madrid, Rodrygo Goes, ha deciso di lasciare i galacticos. Il motivo della decisione del brasiliano sembrerebbe essere dovuta ad alcuni problemi con Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

“La stella del Real Madrid Rodrygo ha deciso di non voler più giocare per il club a causa di un problema con Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Il brasiliano, 24 anni, si è rifiutato di giocare domenica contro il Barcellona.

Il seguito mediatico di Bellingham e Mbappé ha fatto sì che Rodrygo si sentisse escluso. L’attaccante sperava di condividere il ruolo di leader con il connazionale Vinicius Jr.

Bellingham al primo anno ha disputato una stagione superba. Mbappé quest’anno ha segnato 38 gol anche se il Real non ha vinto né l Liga né la Champions. L’arrivo di Mbappé ha creato anche una frattura con Vinicius Jr”.

“La decisione del brasiliano di lasciare il Bernabeu aprirà una vera e propria asta in Europa e in particolare in Premier League, con Liverpool, Arsenal e Manchester City che hanno espresso interesse per l’attaccante“.

Rodrygo non ci sta: «Al Madrid faccio il tappabuchi. Meritavo di essere tra i 30 del Pallone d’Oro» (settembre 2024)

Rodrygo non ci sta a passare in secondo piano al Real Madrid. Ha pubblicamente lamentato la mancanza di considerazione. Gli uomini copertina sono altri. Sono Bellingham, Vinicius e Mbappé, il brasiliano Rodrygo appare mediaticamente più in secondo piano. Nonostante ciò, Ancelotti ha ancora parecchia considerazione di lui.

Rodrygo ha sottolineato la sua versatilità in campo. Cosa che nessuno nota, secondo lui:

«Spesso mi limito a riempire gli spazi. Manca qualcuno lì? Metti Rodrygo. Manca qualcuno a destra? Rodrygo. Manca qualcuno come numero 9? Rodrygo. Questo è tutto. Può darmi un po’ fastidio, ma io gioco per la squadra squadra».

Inoltre, l’attaccante delle Merengues ha mostrato parecchia delusione per la sua esclusione dai 30 nomi del Pallone d’Oro:

«Ero arrabbiato, penso di aver meritato la candidatura a Pallone d’Oro. Non voglio sminuire i giocatori che ci sono, ma penso che avrei avuto un posto fra i 30. È stata una sorpresa… Ma non posso fare molto, queste cose non le decido io».

Nel momento in cui la Fifa ha reso noti i nomi dei 30 finalista, il brasiliano in polemica ha pubblicato una serie di foto con i trofei vinti al Real Madrid.

«Ho pubblicato un po’ di foto in modo ironico. Adesso non c’è molto da dire. Tutti conoscono la mia indignazione. Tutti, sia in Nazionale che nel Real Madrid. La gente mi ha mandato messaggi».