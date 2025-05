Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, ha ricevuto un’offerta dalla Juventus (Relevo)

La Juve lo ha contattato mesi fa. A Madrid non ci credono: "Lo spogliatoio convinto che l'offerta sono un modo per mettere in risalto il suo lavoro, rafforzare la sua posizione"

Secondo quanto rivela Relevo, la Juventus mesi fa ha contattato Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid. Forse si tratta di una mossa finalizzato a concludere il corteggiamento di Antonio Conte. Pintus e Conte hanno già lavorato insieme in passato, come all’Inter ad esempio. Conte ritornerebbe a lavorare con il preparatore volentieri. Nel frattempo però a Madrid sono scettici.

Pintus mesi fa contattato dalla Juventus

Scrive Relevo:

“Nel fuoco incrociato di fughe di notizie che si è susseguito a Valdebebas per tutta la stagione, anche Antonio Pintus non è rimasto indenne. L’italiano è stato praticamente ritenuto l’unico responsabile di tutti gli infortuni subiti dalla squadra, anche se a porte chiuse sanno che questa piaga ha molti colpevoli. Siamo passati dal magnifico ‘metodo Pintus’ alla sconfitta dovuta alla preparazione fisica. Ciò non significa che l’immagine dell’italiano sia stata messa in discussione da alcuni giocatori del club. A questo si aggiunge il fatto che l’arrivo di Xabi Alonso con il suo staff lascia il suo futuro incerto.

In mezzo al clamore mediatico, lo stesso preparatore atletico italiano (62 anni) ha fatto sapere allo spogliatoio di aver ricevuto un’offerta dalla Juventus. È vero, visto che la squadra italiana lo ha contattato mesi fa proponendogli di tornare. Le stesse fonti assicurano che la priorità di Pintus è restare a Madrid, anche se non nella stessa posizione in cui si trova attualmente, e che viene ricollocato con gli onori che si è guadagnato“.

“Tutto fa pensare – conclude Relevo – che l’italiano sarà al Mondiale per club, ma poi cesserà gradualmente di lavorare con la prima squadra . Nonostante tutto, il suo rapporto con il club è solido. Non solo a livello personale (ha un contatto stretto e diretto con Florentino Pérez), ma anche a livello contrattuale. Nello spogliatoio sono convinti che l’offerta della Juventus, così come altri interessi meno seri di cui ha parlato privatamente, sono un modo per mettere in risalto il suo lavoro, mostrare la sua forza e rafforzare la sua posizione in un momento di debolezza“.