Per un biglietto di Bodø/Glimt-Tottenham i norvegesi barattano chili di pesce essiccato e carne di renna

Lo racconta il Guardian. Altro che bagarini, il baratto in Norvegia funziona: grazie alle costose “prelibatezze” due tifosi hanno trovato un posto per la semifinale di Champions

Bagarini di casa nostra, voi non avete idea. Un norvegese ha barattato cinque chili di pesce semi-essiccato per un biglietto per la semifinale di Europa League tra Bodø/Glimt e Tottenham che si giocherà in pieno Circolo Polare Artico. Poiché il boknafisk è una prelibatezza norvegese e quei cinque chili pesce valgono circa 2.500 corone norvegesi (182 sterline), Torbjorn Eide, responsabile di produzione presso un allevamento ittico di Senja, ha pensato bene di offrirli in cambio di un biglietto per la partita. Lo racconta il Guardian.

“Produciamo il miglior boknafisk della Norvegia, e probabilmente non lo troverete a Bodø. Quindi ho pensato che forse qualcuno lo avrebbe voluto”. E infatti l’ha trovato: Oystein Aanes aveva un biglietto in più perché suo fratello non poteva andare alla partita. Affare fatto.

Il Guardian racconta anche che, “ispirato dall’affare, Nils Erik Oskal ha provato a barattare cinque chili di carne di renna, del valore di circa 1.000 corone. Ed è andata bene anche a lui: “Non c’è voluto molto”, ha detto.

