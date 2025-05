Paolini la signora delle rimonte: «Venivo al Foro con papà, ora sono in finale»

Batte in recupero anche Stearns. Va in finale undici anni dopo Errani: «È bellissimo fare parte di tutto il movimento del tennis italiano»

L’Italtennis continua a sorridere agli Internazionali d’Italia 2025 grazie all’ennesimo successo di Jasmine Paolini, divenuta ormai un’eccellenza assoluta del tennis italiano. Reduce dalle affermazioni su Lulu Sun, Ons Jabeur, Jelena Ostapenko e Diana Shnaider, la 29enne toscana ha superato anche l’ostacolo Peyton Stearns guadagnandosi la finale del torneo di casa: è la terza giocatrice azzurra a spingersi nell’ultimo atto al Foro Italico di Roma nell’Era Open. L’ultima è stata Sara Errani nel 2014. In caso di trionfo, eguaglierà il suo best ranking di numero 4 al mondo.

Internazionali d’Italia, Paolini è magica

Jasmine, dopo essere stata sotto nel primo set, ha imposto la sua legge con grande grinta e autorevolezza. Ha anche annullato un set-point. Alla fine, si è imposta col perentorio punteggio di 7-5, 6-1 che la lancia verso uno storico traguardo.

«Sono contentissima, per me è un sogno essere qui, un sogno essere in Italia e un sogno giocare la finale degli Internazionali. Sono venuta due volte con papà a vedere una partita sul Centrale ed essere in finale è pazzesco, grazie a tutti voi che siete qui e ci tifate», ha esordito Paolini nell’intervista a bordo campo.

Jasmine ci ha poi tenuto a ringraziare il pubblico così: «È stato Bellissimo, mi avete dato una carica. Ho avuto una partenza in salita, ho fatto fatica in salita, menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto questa partita insieme, sono stata lì punto a punto, sono riuscita a girarla anche se non avevo buonissime sensazioni».

L’azzurra, visibilmente emozionata, ha in seguito ricordato: «Quando sono venuta qui sono venuta perché mi piaceva il tennis. Giocare qui è sempre stato un sogno ed essere in finale lo è ancora di più, spero di giocare un altro buon match e di godermelo perché tutto è stupendo».

Quanto al momento di splendore che sta attraversando il movimento nostrano: «È bellissimo fare parte di tutto il movimento del tennis italiano adesso, abbiamo Musetti in semifinale e Jannik (Sinner, ndr) che deve giocare i quarti, un in bocca al lupo a Matteo (Berrettini, ndr) che speriamo recuperi presto. Siamo un bellissimo movimento, sono fierissima di farne parte».

Verso la finale

Paolini affronterà in finale la vincente della sfida tra l’americana Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng in programma questa sera. L’ultimo atto degli Internazionali al femminile andrà in scena sabato non prima delle ore 15:00 e sarà trasmesso in chiaro sulla Rai (Rai 2) oltre che su SuperTennis.