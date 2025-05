Nottingham Forest, l’attaccante Awoniyi sbatte contro il palo, rientra in campo e va in coma (VIDEO)

Durante il match tra Nottingham Forest e Leicester di domenica, l’attaccante della squadra di casa Taiwo Awoniyi si è scontrato con il palo dopo aver provato a segnare a porta vuota e la partita si è fermata per alcuni minuti affinché i medici lo soccorressero. Successivamente, il giocatore è rientrato in campo, ma ieri è stato ricoverato in ospedale e ora si trova in coma farmacologico.

Il Guardian riporta:

Taiwo Awoniyi è stato messo in coma per recuperare dopo un intervento chirurgico addominale urgente. Il nigeriano si è sottoposto alle cure lunedì sera, dopo aver subito un grave infortunio domenica. Non ci sono ancora notizie sulle condizioni del 27enne, se sia in pericolo di vita o meno. Il Forest aveva dato per certo ieri pomeriggio che si stesse “riprendendo bene”.

The Club can confirm Taiwo Awoniyi has undergone urgent surgery following an abdominal injury sustained during Sunday’s match against Leicester City.

Everyone at Nottingham Forest sends their best wishes to Taiwo.

The Club will provide further updates when appropriate. pic.twitter.com/0SH82nA4dv

— Nottingham Forest (@NFFC) May 13, 2025