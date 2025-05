Napoli, c’è anche l’ipotesi Succivo per il nuovo centro sportivo (CorSport)

Comune della provincia di Caserta, a mezz’ora di auto da Napoli. Nei pressi dei terreni ci sono la stazione di Afragola e un campo comunale che potrebbe essere utilizzato dalla Primavera.

Il Napoli sta vagliando diverse ipotesi per la costruzione del nuovo centro sportivo. Tra queste, c’è anche Succivo, un comune della provincia di Caserta.

C’è anche l’ipotesi Succivo per il nuovo centro sportivo del Napoli

Il Corriere dello Sport scrive:

Dalla lista dei sopralluoghi salta fuori l’ipotesi di una zona inedita: Succivo, provincia di Caserta, una ventina di chilometri da Napoli e poco meno di mezz’ora di automobile. I dirigenti incaricati da De Laurentiis di rintracciare l’area più idonea sulla quale edificare i campi e le strutture stanno valutando lo stato dei luoghi, la fattibilità delle opere e i collegamenti: dovrà essere un centro all’avanguardia, ma anche funzionale. Nei pressi dei terreni individuati ci sono la stazione di Afragola e un campo comunale che, installando la tribuna, potrebbe essere utilizzato dalla Primavera. Al vaglio c’è anche un’area nella zona di Qualiano. De Laurentiis, nel frattempo, tornerà in Italia lunedì e a metà della prossima settimana è atteso a Napoli per una serie di incontri: tra questi, uno col sindaco Manfredi per la questione dello stadio.

Sul Corriere del Mezzogiorno si legge:

La location è Qualiano, i terreni appartengono ai privati, i contatti vanno avanti da diverso tempo e il Comune svolge il ruolo di spettatore interessato. Ne ha parlato il sindaco Raffaele De Leonardis: «Da un anno e mezzo Qualiano è nei pensieri della Ssc Napoli, che assisteremo in tutte le vicende, gli spazi ci sono e si tratta di terreni edificabili subito, senza vincoli o problemi burocratici. Sono trattative delicate in corso tra privati, non sono aree pubbliche».

