Moratti: «Sta diventando la città di chi sta bene, sta perdendo la sua sensibilità»

Hanno inaugurato il Collana così tante volte che hanno fatto il giro: siamo di nuovo al “progetto definitivo”

di Mario Piccirillo - L'ennesima presentazione di De Luca, ormai in piena distopia. "Stiamo accelerando i tempi. È stato un calvario". Ma non hanno ancora fatto le gare per i lavori. Il Vomero è un rendering perpetuo