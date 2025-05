Leclerc: «Abbiamo fatto passi avanti significativi, ma non siamo ancora al livello di McLaren e Red Bull»

Il pilota della Ferrari in conferenza: «Sento di guidare in modo molto diverso quest’anno, la macchina è un po’ più difficile delle precedenti. Ma mi piace la direzione intrapresa».

Quello della Ferrari e di Charles Leclerc è stato un inizio di stagione molto complicato, complice una vettura – la Sf-25 – difficile da domare. Ma, alla vigilia del weekend a Miami, il pilota monegasco non piange sul latte versato, bensì guarda al futuro con la speranza che presto le cose miglioreranno.

Le parole di Charles Leclerc

In conferenza ha dichiarato:

«Quest’anno siamo andati in direzioni piuttosto estreme in termini di set-up, per estrarre un po’ di più dalla macchina, quindi sento che sto cambiando molto del mio stile di guida per adattarmi alle richieste di questa auto», ha esordito il monegasco. «La macchina è un po’ più difficile delle precedenti, molto molto puntata sul davanti e questo la rende piuttosto complicata da guidare, soprattutto quando si è al limite in qualifica. Ma è una cosa che mi piace, che mi è sempre piaciuta nella mia carriera».

Anche Hamilton sta trovando parecchie difficoltà a trovare il feeling con la vettura. «Paragonare le sensazioni dei piloti è sempre molto difficile. Essendo da sette anni con la Ferrari, ci possono essere cose diventate molto naturali per me dopo tanti anni con il team, di cui non mi rendo conto abbastanza. Ma sento di guidare in modo molto diverso quest’anno, perché la macchina richiede un assetto e un modo di guidarla differente. Stiamo ancora esplorando e spingendo in quella direzione, perché per ora stiamo vedendo solo benefici, almeno da parte mia. Mi piace molto questa direzione».

Leclerc ha poi parlato anche i microfoni della Tv ufficiale della F1: «Non è stata la prima parte di stagione che volevamo, ma è quella che abbiamo avuto. Dobbiamo concentrarci sul futuro e cercare di migliorare, come abbiamo fatto nelle ultime tre gare. Abbiamo fatto dei passi in avanti, dobbiamo costruire su questi miglioramenti e speriamo di arrivare alla prima vittoria il prima possibile».

Sugli obiettivi: «Sulla carta non abbiamo ancora il potenziale per lottare contro le McLaren e contro le Red Bull quando sono in una buona giornata. Ma dobbiamo prendere i punti che sono disponibili. Poi, quando avremo un auto in grado di vincere, dovremo vincere. Detto questo entro comunque nel weekend con un obiettivo in testa, che è quello di vincere domenica e fare del nostro meglio».

