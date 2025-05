L’Arsenal di Arteta soffre di un difetto psicologico, si rimpicciolisce in vista del trofeo (Telegraph)

L’Arsenal, troppo spesso, si trasforma in un brutto anatroccolo. Sconcertante pensare che ten Hag ha ottenuto più riconoscimenti di Arteta

“‘Tutto o niente’: questo era il titolo portentoso del documentario dell’Arsenal, che raccontava i primi sforzi di Mikel Arteta per dimostrare il suo pedigree da allenatore. In ciascuna delle quattro stagioni da quando la serie è stata commissionata, ha dovuto rassegnarsi tristemente all’opzione del nulla“. Questa è la triste sentenza del Telegraph all’indomani della sconfitta dei Gunners contro il Psg in semifinale di Champions League.

Gli inglesi riconoscono l’importante lavoro compiuto dal tecnico. “Questo non significa ignorare il salto di qualità che ha compiuto“. Due, probabilmente tre, secondi posti in Premier League, una semifinale di Champions League dopo 16 anni. Tuttavia, bisogna riconoscere che “delle otto semifinali raggiunte (in tutte le competizioni) dalla sua squadra dal 2020-21, non ne ha vinta nemmeno una“. Tra queste si ricordano quella in Europa League contro il Villarreal nel 2021, poi contro Liverpool e Newcastle nelle Coppe di Lega del 2022 e 2025, e infine contro il Psg. Tutte e quattro le sfide si sono svolte in 180 minuti, ma l’Arsenal non è riuscito a vincere nemmeno una volta.

L’Arsenal, troppo spesso, si trasforma in un brutto anatroccolo

Una serie di sconfitte che “indica un difetto psicologico radicato nell’Arsenal di Arteta, una tendenza patologica a rimpicciolirsi in vista del trofeo“.

Dopo una stagione piena di elogi per il calcio esaltante di attesa, “si sono chiusi nel loro guscio“. “L’Arsenal, troppo spesso, si è trasformato in un brutto anatroccolo per gli sfacciati esteti del Psg“.

L’unica consolazione dell’Arsenal è che prima o poi, “il brutto anatroccolo sboccia in qualcosa di molto più bello e di successo”. “L’amara verità è che l’unico trofeo significativo che l’Arsenal ha vinto sotto la sua guida è stata la Fa Cup, nell’estate pandemica del 2020, quando a nessun tifoso era permesso entrare a Wembley per assistere alla partita“.

Il pensiero del Telegraph va a ten Hag. “Sconcertante pensare che nei sei anni di Arteta, Erik ten Hag se n’è andato dal Manchester United, dopo uno dei periodi più disfunzionali della storia del club, ottenendo più riconoscimenti di Arteta“.

Per l’Arsenal c’è ancora la terrificante possibilità che il Tottenham Hotspur, 14 posizioni sotto di loro in campionato, possa vincere l’Europa League. “Solo questo dovrebbe far capire a qualcuno che la retorica su “sviluppo” e “trasformazione” non può durare per sempre“.

ilnapolista © riproduzione riservata