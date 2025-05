Laporta: «Contro l’Inter il Barcellona ha perso per colpa delle decisioni arbitrali»

Il presidente del Barcellona a Marca: «È un momento molto difficile. Eravamo così vicini alla finale. Ora dobbiamo vincere la Liga»

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a Marca e ha accusato l’arbitro Marciniak e la terna arbitrale per la sconfitta della sua squadra a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Laporta: «Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato»

«Abbiamo lottato per arrivare in finale a Monaco, ma non è andata così. In sostanza, non è successo per via di decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato. Ma questo deve renderci più forti, così da avere la mentalità necessaria per vincere la Liga. Abbiamo una squadra per il presente e per il futuro, e sono sicuro che se continueremo a lavorare sodo, i nostri sogni diventeranno realtà e la prossima stagione torneremo in Champions League e lotteremo per vincerla».

Il ringraziamento ai tifosi del Barcellona per la vicinanza e il sostegno mostrato alla squadra

Proseguendo con la sua intervista Laporta ha voluto ringraziare i propri tifosi per il sostegno mostrato alla squadra non solo dopo la semifinale di Champions, ma anche nel corso di questa stagione:

«Il messaggio ai Culés è di gratitudine, agli oltre quattromila tifosi che erano a Milano a tifare per i giocatori e Hansi Flick, che meritano tutto, e anche a tutti i Culés che durante tutta la stagione sostengono i giocatori e l’allenatore affinché possano raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. È un momento molto difficile. Eravamo così vicini alla finale. Ma vedo i tifosi del Barcellona orgogliosi di questa squadra, di quello che stanno facendo. È una squadra per il presente e per il futuro, e questo ci dà forza. Sostenere la squadra darà loro la mentalità per vincere la Liga».

