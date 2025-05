L’Antidoping americano avverte che “il sesso occasionale può essere causa di squalifica per doping” (Telegraph)

Ha fatto scuola il caso del tennista Gasquet che nel 2009 risultò positivo “dopo aver baciato una donna in una discoteca che aveva assunto cocaina”. Da allora nulla è cambiato alla Wada.

L’Antidoping americano ha a cuore la vita degli atleti, in ogni suo aspetto. Tanto che l’Usada (l’agenzia antidoping, appunto) ha avvertito che “anche un bacio, per non parlare di un’avventura di una notte con uno sconosciuto, potrebbe esporli a una violazione delle norme antidoping che potrebbe mettere a repentaglio la loro carriera“. Così esordisce The Telegraph.

È finita da un pezzo l’era dei James Hunt, dei Panatta, dei George Best. Ne sa qualcosa anche Marco Borriello che durante la relazione con Belen fu squalificato. Si disse che fu colpa della crema anticoncezionale della showgirl, lui smentì, ma il danno era stato fatto.

Adesso si deve stare più attenti che in passato. E a tal proposito, tuttavia, la stessa Usada ha esortato la Wada a una modifica del codice “per aumentare la soglia delle sostanze che possono essere «assunte attraverso l’intimit໓. Travis Tygart, capo dell’Agenzia antidoping degli Stati Uniti (Usada), ha affermato che la situazione attuale rischia di distogliere risorse dalla cattura dei veri imbroglioni.

L’Antidoping chiede agli atleti di stare attenti alle relazioni occasionali

Tygart, per intenderci, è quello che ha “smascherato” Lance Armstrong. “È considerato uno dei più importanti operatori antidoping nello sport mondiale, ma vorrebbe maggiore clemenza in questo ambito“.

Ha fatto scuola il caso del tennista Gasquet. “Una volta dovette ritrattare una violazione antidoping dopo aver baciato una donna in una discoteca che aveva assunto cocaina“. Vinse l’appello dopo che la donna stessa confermò la sua versione dei fatti.

E finché dalla Wada non arriveranno le modifiche sperate, Tygart chiede di tenere alta la guardia: «In base ai casi che abbiamo visto, bisogna fare attenzione a chi si bacia, fare attenzione alle persone con cui si ha una relazione intima. Penso che sia un mondo piuttosto ridicolo quello in cui ci aspettiamo che vivano i nostri atleti, ed è per questo che stiamo insistendo per cercare di cambiare queste regole e renderle più ragionevoli ed eque».

Fortuna che Sinner è un ragazzo tutto tennis e famiglia.

