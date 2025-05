La ong Human Rights Watch alla Fifa: «Gli Stati Uniti di Trump non rispettano i diritti umani» (Faz)

L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) si è rivolto a Gianni Infantino, presidente dell’associazione calcistica internazionale Fifa, affinché chiedesse al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di modificare la politica sull’immigrazione durante la Coppa del Mondo Fifa 2026. Lo riporta la Faz.

Human Rights Watch ha anche “intimato” che se Trump non fornirà garanzie, la Fifa dovrà riconsiderare l’opzione di organizzare negli States il torneo.

Le politiche adottate dagli Usa di Trump contraddicono i valori sostenuti dalla Fifa

Nella lettera della Ong “si afferma che diverse misure adottate dal governo degli Stati Uniti sollevano «serie preoccupazioni» perché «contraddicono direttamente i valori dei diritti umani, dell’inclusione e della partecipazione globale sostenuti dalla Fifa»“.

La Ong si riferisce agli “arresti di studenti internazionali negli Stati Uniti le cui opinioni politiche contraddicono i «cogenti interessi di politica estera» degli Stati Uniti, e le deportazioni di cittadini non statunitensi verso El Salvador, Panama, Costa Rica e Ruanda, tra gli altri. Menziona anche il trattamento riservato ai rifugiati a cui era stato concesso l’ingresso negli Stati Uniti e che erano stati arrestati“.

Sono diversi gli esempi citati nella lettere inviata ala Faz. Dalle persone provenienti da Colombia, Turchia o Marocco, il cui visto è a rischio a causa delle tempistiche, alle transgender e non binarie costrette a dichiarare il genere loro assegnato alla nascita.

La lettera pone a Infantino le seguenti domande: “Quali misure sta adottando la Fifa per garantire che il governo di Washington garantisca la partecipazione in sicurezza di giocatori, tifosi e giornalisti? In che modo sta influenzando l’amministrazione e la “World Cup Task Force” istituita da Trump per garantire che le loro politiche siano “coerenti con il diritto internazionale dei diritti umani, gli Statuti Fifa e la Politica Fifa sui diritti umani?“