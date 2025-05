Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni

Binaghi c’è arrivato prima di Meloni e Mattarella, al cospetto del Papa. Miracoli di Sinner. Il numero uno del tennis mondiale è stato ricevuto da Leone XIV – “il Papa tennista” – dopo qualche giorno di simpatico flirt mediatico.

A Prevost, margine del primo incontro con i giornalisti, avevano chiesto di un’eventuale chiamata in Vaticano di Sinner. E lui, americano con un buon istinto per la battuta, aveva risposto scherzando sul gioco di parole: “Non portatemi Sinner”… “il peccatore”. Agli Internazionali poi i giornalisti sono andati alla carica con Sinner. E lui si è schernito: “Non mettetemi in imbarazzo”.

Sinner got so shy when talking about the Pope 😅 pic.twitter.com/26u0zJyQSV — José Morgado (@josemorgado) May 12, 2025

Alla fine il Papa l’ha chiamato in Vaticano, con tutta la sua famiglia. E Binaghi ovviamente, che a comignolo ancora fumante aveva già fatto pervenire al Papa una lettera d’invito al Foro Italico.