Il City di Guardiola (e De Bruyne) perde anche l’FA Cup, la finale la vince il Crystal Palace.

Il Crystal Palace ha vinto l’FA Cup. Ha battuto in finale 1-0 il Manchester di City di Guardiola (e De Bruyne). Il City era il grande favorito. Ma ha vinto il Crystal Palace con gol decisivo al 16esimo di Eze. Grande protagonista del match è stato il portiere Dean Henderson. Prima il City al 36esimo ha sbagliato il rigore dell’1-1 con Marmoush. Poi, al 91esimo un episodio che ha fatto molto discutere. L’uscita fuori area di Henderson che con le mani ha toccato il pallone a Haaland. Non è stato espulso perché non era una chiara occasione da gol, il pallone stava andando lontano dalla porta. Decisione che ha fatto discutere anche se è stata difesa dagli esperti del Var.

Il City ha chiuso col 78% di possesso palla ma comunque solo sei tiri nello specchio della porta. Al City resta ovviamente la chance di arrivare nelle prime cinque in Premier, il che significherebbe partecipare alla prossima Champions League.

Crystal Palace have the lead… but were they let off the hook?

Dean Henderson appeared to handle the ball outside the area, but the on-field officials seem to have not spotted it.

A subsequent VAR check caused Palace fans to hold their breath, but, maybe surprisingly, nothing… pic.twitter.com/MrmjdMeXN4

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 17, 2025