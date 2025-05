Il ceo di New Zeland: «In Italia uno spirito innato e un orgoglio assoluto perfetto per l’America’s Cup»

«Dal punto di vista del defender, è come se stessimo entrando nella tana del leone». Il commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron: «Napoli promette di essere una cornice spettacolare»

Grant Dalton, Ceo di Team New Zealand, defender dell’America’s Cup, ha commentato la notizia di Napoli come sede della prestigiosa competizione.

«Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli, in Italia, come sede ospitante della 38a America’s Cup Louis Vuitton. C’è uno spirito innato e un orgoglio assoluto in Italia che sembra davvero appropriato per ospitare qui la prossima competizione».

Il ceo di New Zeland: «Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto per l’America’s Cup»

«Portare la 38a America’s Cup Louis Vuitton in questo Paese significa avvicinarla alla gente, nel nostro obiettivo di far crescere continuamente il pubblico dell’America’s Cup e della vela. Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto dell’America’s Cup e, ovviamente, questa è la casa di Luna Rossa, un team straordinario e formidabile. Dal punto di vista del defender, è come se stessimo entrando nella tana del leone, ma l’Itala appare come la sede perfetta».

Il commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron: «Napoli promette di essere una cornice spettacolare»

Anche il commodoro David Blakey, del Royal New Zealand Yacht Squadron ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«L’Italia è da tempo uno dei rivali più agguerriti e appassionati del Team New Zealand e siamo entusiasti di vedere Napoli, in Italia, indicata come sede ospitante della 38a edizione»

«Riportare l’America’s Cup in Europa, nel cuore di una delle comunità veliche più vivaci al mondo, non solo onora la ricca storia dell’evento – aggiunge – ma crea anche un’incredibile opportunità per mostrare la vela e l’innovazione neozelandesi su un palcoscenico globale».

«Napoli, in Italia – evidenzia ancora Blakey – promette di essere una cornice spettacolare per la 38a America’s Cup Louis Vuitton, così come per le regate giovanili e femminili. I membri del nostro Squadron hanno vissuto un’esperienza indimenticabile viaggiando in Europa per l’ultima America’s Cup e non vediamo l’ora di offrire esperienze ancora più esclusive e opportunità a Napoli, in Italia».

Il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo su Bagnoli, Gaetano Manfredi, dopo l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

«Ospitare a Napoli la 38esima edizione dell’America’s Cup rappresenta per la città e l’Italia intera una straordinaria vetrina a livello internazionale per la bellezza e la storia del nostro territorio»

«Abbiamo lavorato duramente al dossier in questi mesi insieme al governo vincendo la competizione con altre città e cogliendo uno straordinario successo che produrrà enorme impatto economico sul territorio, come accaduto in passato per Barcellona e Valencia. Napoli è pronta ad accogliere la più importante competizione velica del mondo in un momento storico, i 2.500 anni dalla fondazione della città, in preparazione di Napoli Capitale Europea dello Sport nel 2026 dove lo sport è leva di coesione sociale e sviluppo sostenibile. Una simbolica convergenza che rende questo evento ancora più significativo».