Giro d’Italia, caduta di massa prima dell’arrivo a Napoli

A circa 70 chilometri dall’arrivo a Napoli, nel Giro d’Italia si è registrata una pericolosa caduta di massa che ha visto andare k.o oltre dieci ciclisti. La caduta è avvenuta a Baiano in provincia di Avellino. A provocare l’incidente è stato l’asfalto bagnato dalla pioggia copiosa che si sta abbattendo in queste ore sulla Campania. Immediati i soccorsi ma l’organizzazione ha deciso di neutralizzare la corsa finché non è stata riportata la normalità.

“Intanto le notizie non sono confortanti, alcuni – tra cui Hindley – sono stati costretti al ritiro immediato. Dopo quasi mezz’ora di pausa si riparte con la giuria che ha deciso: tempi neutralizzati (così come gli abbuoni), dunque in caso di ritardo non incideranno in classifica generale, ma varrà comunque l’arrivo di tappa, in volata a Napoli”, riferiscono i colleghi di Fanpage.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.

The race is neutralized for the moment, we’ll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO

