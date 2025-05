Gilmour: «Il nostro punto di svolta? La vittoria contro l’Atalanta in rimonta»

Ai canali ufficiali della Serie A: «Penso dimostri quanto sia buono il nostro spirito di squadra. I tifosi sono pazzoidi, ma ci danno il 100% del loro supporto. Voglio imparare anche il napoletano».

Billy Gilmour ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A del suo primo anno al Napoli.

Gilmour: «Il nostro punto di svolta è stato la vittoria contro l’Atalanta in rimonta»

«La cosa che preferisco nel vivere a Napoli è sicuramente il meteo. Vedo molto sole, il tempo è bello e la città è molto affollata».

Ha aggiunto:

«Sto facendo del mio meglio per imparare l’italiano per parlare e capire meglio. Mi hanno detto di non ascoltare le canzoni se voglio imparare bene l’italiano; ho ascoltato un paio di canzoni in napoletano. Posso imparare anche il napoletano».

«Le mie aspettative venendo qui erano di provare qualcosa di nuovo. Certo, la Premier è un campionato fantastico, ma volevo provare a giocare all’estero. Quindi volevo venire qui e dare tutto me stesso. La Serie A è un campionato molto tattico, penso che finché non ci giochi, non potrai capire quanto sia difficile. L’obiettivo finale credo sia vincere più trofei possibili. E penso che a Napoli avrò buone possibilità di riuscirci».

L’amicizia con Scott McTominay:

«Avere McTominay in squadra è davvero utile. Lo conosco perché giochiamo insieme nella Scozia, ma in effetti aiuta molto, è un volto amico. Parlo parecchio con Lewis Ferguson che è qui in Italia da un paio d’anni».

Il lavoro con Antonio Conte e il rapporto con i tifosi:

«Avevo già avuto Conte come allenatore da giovane. Mi sono allenato solo un paio di volte con lui. I suoi allenamenti sono molto intensi con standard sempre alti, ti spinge al massimo; sappiamo che è un bene per noi».

«Il punto di svolta potrebbe essere stato contro l’Atalanta in trasferta, dove loro vanno in vantaggio di un gol e noi rimontiamo e lottiamo. Penso dimostri quanto sia buono il nostro spirito di squadra. Lottiamo sempre fino alla fine, i nostri tifosi sono pazzoidi, ho vissuto qualche momento di agitazione quando scendevamo dal bus; ci danno il 100% del loro supporto. Per un giocatore questo ti fa solo venire voglia di scendere in campo per dare il massimo per la squadra e i tifosi».

