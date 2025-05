Ferrari, Vasseur punta sulle qualifiche: «Per Montecarlo abbiamo lavorato sul giro secco»

Reduce da un inizio di stagione negativo, la Ferrari era approdata ad Imola con alte aspettative e con la voglia di riscattarsi dinanzi al suo pubblico. Solo che poi ci si è messo un sabato da incubo a rovinare la festa, e Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno dovuto sfoderare una grandissima prestazione domenica per salvare la faccia al Cavallino Rampante.

Il britannico e il monegasco hanno concluso la gara rispettivamente al quarto e al sesto posto, dopo essere partiti in sesta fila: praticamente un miracolo, considerate le numerose problematiche palesate dalla Sf-25 in questo inizio di stagione.

La bella rimonta, però, ha solo alleviato la delusione dei tanti tifosi italiani (e non) accorsi all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Nell’universo Rosso permane un clima di silenzioso, ma costante, malcontento…

È in tale contesto che il team di Maranello è partito alla volta di Monaco, dove questo weekend andrà in scena il Gran Premio di Montecarlo. Nel Principato, servirà ben altro per impensierire McLaren, Red Bull e Mercedes, rispetto a quanto si è visto finora.

Ne è consapevole il “boss” Frederic Vasseur, che però ci ha tenuto a sottolineare quanto Montecarlo sia un weekend particolare, dove la qualifica – solitamente il pezzo forte della Ferrari sul tracciato monegasco – potrebbe risultare determinante (è difficilissimo superare in gara).

Le parole di Vasseur in vista del weekend a Montecarlo

Di seguito quanto dichiarato dal manager francese, team principal della Ferrari, ai canali ufficiali della Scuderia: «Il Gran Premio di Monaco è una gara unica. Sappiamo come la qualifica sia fondamentale e in questi giorni abbiamo lavorato proprio per migliorare la nostra performance sul giro secco, dopo che nelle ultime occasioni non siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro pacchetto al sabato. Questo weekend debutta una novità nel regolamento sportivo che introduce una sfida ulteriore per la gara di Monaco. Ogni pilota dovrà fare almeno due pit stop con l’intento di dare più importanza alla strategia e aumentare l’azione in pista. Ovviamente è l’appuntamento di casa per Charles e questo rende questa corsa speciale per tutta la squadra, che è determinata a mettere nelle condizioni di ottenere il massimo della prestazione sia lui che Lewis».