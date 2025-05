Ferrari, Leclerc chiarisce subito: «Sono sincero, non ci sono grandi chance di un bis a Montecarlo»

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha rilasciato alcune dichiarazioni oggi tra Sky Sport e la conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Premio, quello di Montecarlo. Gara che vedrà il ferrarista giocare in casa (è monegasco). Chiarisce che sarà dura bissare il successo dell’anno scorso.

Le parole di Leclerc prima del GP di Montecarlo

«La vittoria dello scorso anno qui per me è stata indimenticabile, speciale. Ripetermi anche quest’anno? Voglio essere sincero, non abbiamo grandi possibilità. La nostra auto non è forte nelle curve a bassa velocità e qui a Montecarlo sono tutte curve a bassa velocità. Comunque questa pista è unica e non voglio escludere che ci saranno sorprese. Se dovesse succedere mi farò trovare pronto a partire dalle qualifiche che sono la parte più importante del weekend. La motivazione c’è e ci sarà sempre».

Leggi anche: Quel «mio Dio!» urlato quattro volte da Leclerc la dice lunga sulla stagione della Ferrari (Libero)

«Non possiamo permetterci di fermarci ora, è ancora troppo presto. Anche l’anno scorso ci sono stati grandi cambiamenti, basta pensare il salto fatto dalla McLaren dopo gli aggiornamenti di Miami. Magari riusciamo a colmare il divario grazie alle novità che sono in arrivo a partire dal prossimo Gran Premio a Barcellona. Comunque è difficile fare una previsione, l’obiettivo è avere un assetto efficace nelle curve a bassa velocità».

«Non è facile considerando come stanno andando le cose, la speranza è l’ultima a morire. Di sicuro io non mi arrendo e sono sempre pronto a fare il massimo, la spavalderia e la sicurezza fanno parte di me (ride, ndr). Vedremo cosa riusciamo a fare in questo circuito unico che già l’anno passato mi ha regalato diverse emozioni».