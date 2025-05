Errani: «Spero di vedervi il prossimo anno, non ve l’assicuro ma ci spero». Paolini: «Un grande in bocca a lupo a Jannik!»

Le dichiarazioni di Sara Errani e di Jasmine Paolini durante la premiazione dopo la vittoria in finale di doppio agli Internazionali di Roma. Battute Mertens e Kudermetova 6-4, 7-5 rimontando due set da 0-4.

Sara Errani: «Tutti i giorni abbiamo giocato tre contro due»

Le parole di Sara Errani:

«Il tennis mi ha dato dei momenti in credibili, sono in debito. Sono state due settimane pazzesche, devo ringraziare i nostri team. Jasmine ha fatto qualcosa di straordinario, è incredibile. Ti fa divertire tutti i giorni, imparo da lei ogni giorno. Pubblico pazzesco, indescrivibile. Tutti i giorni abbiamo giocato tre contro due. Troppo bello essere qua a Roma, a volte un po’ tosto ma è bellissimi. Spero di vedervi il prossimo anno, non ve l’assicuro ma ci spero».

Jasmine Paolini: «Due settimane indimenticabili, soprattutto dopo la giornata incredibile di ieri»

Le parole di Jasmine Paolini:

«Due settimane indimenticabili, soprattutto dopo la giornata incredibile di ieri. Grazie ovviamente al nostro team, tutti insieme ci divertiamo veramente un sacco. Grazie a tutti quelli che organizzano questo torneo. Grazie anche alla Federazione, i raccattapalle, i giudici di linea… ah no, non ci sono. Grazie al pubblico. Siete speciali! Grazie per essere venuti qui e… un grande in bocca a lupo a Jannik!».

La regina della rimonte, Sara Errani, e la regina di Roma, Jasmine Paolini. Un coppia che non ha rivali in questo momento nel tennis femminile. Vincono il doppio degli Internazionali di Roma anche quest’anno e bissano, così, il risultato dell’anno scorso. Battute Mertens e Kudermetova in due set, 6-4, 7-5, entrambi in rimonta. Errani e Paolini hanno recuperato per due volte lo svantaggio di 0-4.

Per Paolini è il secondo successo in due giorni. Ieri la vittoria nel singolare, oggi il doppio. Insieme a Errani conquista quindi il doppio, un back-to-back che mancava dal 1995 (dalla coppia Mary Joe Fernandez e Natasha Zvereva) e il loro settimo titolo insieme (il secondo di questa stagione dopo quello di Doha). Torneo splendido per Paolini che, oltre alla vittoria in singolare arrivata nella finale di ieri contro Coco Gauff e il ritorno a n. 4 del mondo nel ranking Wta, trionfa anche in doppio con l’amica Errani (che vince il 34esimo titolo Wta in doppio).