Crisi Tsitsipas: «A volte ho la sensazione che la mia esperienza mi pugnali»

L'ex numero tre al mondo non riesce a ritrovarsi. In conferenza al Roland Garros dopo la sconfitta contro Matteo Gigante: «Spesso mi è sembrato di giocare in modo immaturo»

Il tennis, si sa, è uno sport in cui l’aspetto mentale è estremamente sollecitato. Forse è l’aspetto più sollecitato in assoluto, e per questo motivo non è raro assistere a sfoghi profondi da parte dei giocatori – in campo ma anche fuori – nei momenti di difficoltà. È quanto successo a Stefanos Tsitsipas nella conferenza stampa tenuta a margine della sconfitta incassata al Roland Garros. Una sconfitta pesantissima, maturata mano del nostro giovane Matteo Gigante (6-4, 5-7, 6-2, 6-4) al secondo turno del torneo.

Lo sfogo di Tsitsipas in conferenza stampa

Reduce da un inizio di stagione sotto le aspettative, Tsitsipas era giunto a Parigi con l’obiettivo di riscattarsi e ritrovare quella brillantezza che, ormai, non gli appartiene da parecchio. La sua parentesi francese, però, si è rivelata l’ennesima delusione dei tempi recenti. «Le cose sono cambiate molto negli ultimi due anni e so di essere in una posizione completamente diversa», ha esordito il greco.

Stefanos sembrerebbe non riuscire a capitalizzare gli anni trascorsi nel circuito. «Devo usare la mia esperienza con un po’ più di saggezza. A volte ho la sensazione che la mia esperienza mi pugnali, invece di usarla in modo più professionale e profondo», ha ammesso.

Leggi anche: Roland Garros, il serbo Kecmanovic denuncia: «Preso a sputi dal pubblico, ma non c’è stata nessuna conseguenza»

Poi ha proseguito dicendo: «Una cosa che ho dovuto affrontare negli ultimi due anni, e che prima non avevo dovuto affrontare così tanto, sono gli infortuni. Psicologicamente mi hanno fatto molto male. Ci sono molte cose diverse che sono emerse dopo gli infortuni e che mi hanno fatto sentire a disagio, facendomi perdere un po’ di speranza in termini di come il mio corpo può rispondere a certe situazioni e alle continue richieste del circuito».

Insomma, Tsitsipas si sente destabilizzato e non lo nasconde: «Sto cercando di ritrovare l’equilibrio per andare avanti partita dopo partita sentendomi il più fresco possibile e nella migliore forma possibile. Ultimamente, mi è sembrato che la mia concentrazione fosse un po’ calata che e non fossi pienamente presente nel momento. Spesso mi è sembrato di giocare in modo immaturo durante la partita e ovviamente non ne sono molto contento. Descriverei questa immaturità, questa incapacità di gestire quelle situazioni come un po’ più conservativa e non così impulsiva».

Il 26enne di Atene, lo ricordiamo, negli ultimi tempi ha perso progressivamente terreno in classifica fino a scivolare alla piazza numero 20. Un territorio quasi sconosciuto per lui, che nella sua carriera ha quasi sempre gravitato in top-10.