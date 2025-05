«Che dite, faccio passare anche Sainz?»: il triste romanzo-radio della mediocrità Ferrari

A Miami Hamilton e Leclerc hanno battibeccato col muretto nella lotta per il settimo e ottavo posto. L’inglese: “Prendetevi un té mentre decidete…”

Ad un certo punto Hamilton sbotta con sarcasmo british: “Che dite, faccio passare anche Sainz?”. Che è la battuta che meglio racconta la Ferrari in questo momento: infognata in una tristissima battaglia di retrovia, tra settimo e ottavo posto, con il muretto impallato nel far passare Lewis o Leclerc. Mentre le McLaren volavano a dominare il GP di Miami nonostante la commovente resistenza iniziale di Verstappen. Con i panni sporchi lavati in diretta radio.

Sky ricostruisce il romanzo dei battibecchi tra i due piloti della Rossa e il box. Tutto comincia al giro 38, quando Hamilton chiede lo scambio di posizioni per mettersi sulle tracce del sesto posto occupato da Kimi Antonelli (Mercedes). Ritiene di avere il passo giusto e in modo perentorio dice: “Devo restare qui tutta la gara?” e poi aggiunge: “Dirò solo una cosa, questo non è un buon gioco di squadra”.

“Al giro 39, con il benestare del team principal Vasseur, c’è l’ok allo swap: Hamilton viene fatto passare da Leclerc e diventa settimo nella classifica del gran premio. Il ritmo del britannico però non è quello giusto per andare realmente all’attacco di Antonelli. Di qui Leclerc si apre via radio e comincia a pressare il muretto: “Però adesso deve andare veloce. Ora sono io in aria sporca, non sapevo che Sainz fosse così vicino”.

Hamilton è furioso: “In Cina, quando mi avete chiesto di cedere la posizione, l’ho fatto. Andiamo, ragazzi!”. E ancora: “Prendetevi un tè mentre ci pensate”.

Leclerc al giro 46 “è a un soffio dagli scarichi del compagno di squadra, mentre al 53esimo passaggio riprendere la posizione su Hamilton con un altro ordine di scuderia. Dopo il secondo e ultimo swap arriva il un messaggio sarcastico di Hamilton che intanto deve guardarsi alle spalle da Sainz: “Faccio passare anche lui?”.”

ilnapolista © riproduzione riservata