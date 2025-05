Carlsen ha giocato a scacchi on line contro 143mila avversari per 46 giorni. E alla fine ha pareggiato

Una partita record, nella versione freestyle on line. È Finita con una patta in 32 mosse

Carlsen ha giocato a scacchi contro 143.000 avversari per 46 giorni. E alla fine ha pareggiato

Il grande maestro di scacchi Magnus Carlsen ha giocato una partita online di 46 giorni contro 143.000 avversari da tutto il mondo. In versione “freestyle”. E alla fine ha pareggiato. La partita, annunciata come “Magnus Carlsen contro il Mondo”, è iniziata su Chess.com il 4 aprile, con il norvegese – ex campione del mondo e giocatore con il punteggio più alto della storia – da grande favorito.

Nonostante sembrasse aver preso un vantaggio iniziale contro il Team Mondo, Carlsen non è riuscito a trovare un modo per migliorare ulteriormente la sua posizione. La partita si è conclusa dopo 32 mosse, quando la squadra del Mondo è riuscita a forzare la patta dando scacco al re di Carlsen.

“Ho sentito di essere un po’ meglio, all’inizio dell’apertura, poi forse non ho giocato così precisamente”, ha detto Carlsen. “Onestamente, da allora, non mi hanno più dato una sola possibilità.”

Negli scacchi freestyle gli alfieri, i cavalli, le torri, la regina e il re hanno posizioni di partenza casuali, mentre i pedoni rimangono nelle loro posizioni abituali. Un format che consente posizioni più creative e insolite, Carlsen è un campione della specialità. Ha ammesso di essere riuscito a trovare un modo per superare le difese del Team Mondo grazie anche al fatto che molti giocatori occasionali hanno utilizzato i programmi scacchistici per aiutarsi a scegliere mosse sensate. “Nel complesso, hanno giocato a scacchi in modo molto, molto solido fin dall’inizio”, ha detto Carlsen. “Forse non hanno optato per le opzioni più intraprendenti, ma si sono mantenuti in linea con gli scacchi tradizionali, il che non è sempre la strategia migliore, ma questa volta ha funzionato bene”.

Nel 1999, Garry Kasparov giocò contro più di 50.000 persone sulla rete Microsoft. E vinse dopo quattro mesi. L’anno scorso un’altra leggenda degli scacchi, il grande maestro indiano Viswanathan Anand, ha vinto il suo incontro “vs. The World” contro quasi 70.000 giocatori su Chess.com.