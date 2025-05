Battocletti: «Essere mussulmani è considerato restrittivo, ma nel Corano ci sono poche regole»

A La Stampa: «Da grande mi sono ritrovata nei principi del Corano, ma non ho mai pensato di portare il velo. Da piccola chiedevo il permesso a mamma anche per bere una Coca Cola»

Nadia Battocletti è quasi un mito. Medaglia d’argento nei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campionessa europea dei 5000 e dei 10000 metri piani a Roma 2024. In particolare, ha polverizzato il record italiano dei 3000 metri nella Diamond League in Marocco, stabilendo un nuovo record con 8’26″2. A La Stampa racconta della sua vita da precisa, concentrata e studiosa che non ha mai fatto pazzie: «Studio, corro, pianifico, controllo senza stress. Anche in gara: chi c’è c’è. Follie…Oddio, adesso non ne avrei il tempo ma mai saltato scuola, mai andata a una festa senza avvertire, chiedevo a mamma il permesso per la Coca Cola».

È allenata da suo padre Giuliano Battocletti, ma nella sua vita c’è anche la mamma Jawhara Saddougui, ex ottocentista in Marocco: «Mia madre sa fare passi indietro e comunque si confrontano, le due voci non si sovrappongono, si integrano. Mamma mi tranquillizza e mi dà forza, il Campaccio è il suo urlo: “Credici”. Si sono separati dieci anni fa, per me fanno sempre squadra».

È musulmana come lei. «Per sposarsi papà si è convertito e io sono cresciuta in una casa di fede islamica, questo credo è percepito spesso male, storpiato, anche dai musulmani. Viene considerato super restrittivo e forzato: le regole esistono, ma nel Corano sono poche, parliamo di dettami per stare bene. Non mangiare il maiale perché non è puro, è scientifico».

Da bambina era strano essere musulmana a Trento? «No, con me in classe 24 bimbi e 5 o 6 musulmani. Le maestre brave a non mettere accenti sulle differenze anche se non andavamo a catechesi. Tutto naturale, anche le donne con il velo in Marocco, quando si andava a trovare i parenti».

Ha pensato di portare il velo? «No, mai sentito il bisogno. Davvero, non ci sono divieti o giudizi. Mai mia madre mi ha impedito di festeggiare il Natale. Da grande mi sono ritrovata nei principi del Corano e negli ultimi quattro anni solo l’ho vissuto con più convinzione».

La nazionale multiculturale è un fattore assorbito dalla nostra società? «Noi non ce ne rendiamo conto, per me Simonelli è Lollo, non un ostacolista nato in Tanzania e Dosso è Za, semplicemente un’amica, come Larissa…Capisco che siamo lo specchio di un cambiamento e l’argomento tra noi esce. A tavola, scorri i social e vedi i commenti sulla staffetta: invece dei tempi parlano della pelle. C’è ancora chi sparge idiozie»