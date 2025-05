Atletica, polemiche in California per il transgender in finale nel salto in lungo e in alto femminile (Telegraph)

Un atleta transgender 16enne, AB Hernandez, ha partecipato (e raggiunto la finale) ai campionati scolastici del salto in lungo e salto in alto femminile tenuti in California, scatenando polemiche non solo tra la gente, ma anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha lanciato un messaggio per l’atletica ma non solo.

Polemiche nell’atletica: il transgender Hernandez in finale nel salto in lungo e in alto femminile

Come riportato dal Telegraph:

AB Hernandez, 16 anni, è stato il migliore nelle qualificazioni per le finali nel salto in lungo femminile e salto in alto femminile ai campionati di atletica della California State Track & Field a Clovis. Il suo salto triplo misurava 41 piedi (12,5 metri) e quasi 10 pollici (25 cm) di più del suo rivale più vicino. La partecipazione di Hernandez all’incontro è stata oggetto di intense polemiche. Venerdì, elicottero volava sullo stadio con uno striscione che diceva: “No boys in girls sports!” (“Non vogliamo più ragazzi nello sport femminile”) e circa una dozzina di manifestanti fuori hanno sfoggiato magliette e cartelli con la scritta “Save girls sports” (“Salvate lo sport femminile”). Martedì, i funzionari del Cif (California Interscholastic Federation) hanno annunciato che le regole di iscrizione erano state modificate in modo che le femmine biologiche non fossero escluse dalla competizione a causa della partecipazione di atleti trans.

Il giorno dopo, il Cif ha emesso un altro cambiamento delle regole – specificamente rivolto agli eventi in cui Hernandez è stato qualificato – che impone che qualsiasi atleta che non riesca a raggiungere il podio dietro un atleta trans, riceva ugualmente una medaglia. Le modifiche alle regole dell’ultimo minuto sono arrivate dopo giorni di polemiche che hanno messo Hernandez nel mirino di Trump sui social. Il presidente degli Stati Uniti, che non ha menzionato il nome di Hernandez, ha minacciato di trattenere i finanziamenti federali dalla California in futuro, se le fosse stato permesso di competere nei campionati di questa settimana. “Come donna, questa persona è praticamente imbattibile. Questo non è giusto ed è avvilente per tutte le donne. Una situazione totalmente ridicola”, ha scritto Trump.

A questo proposito, ha risposto sui social la madre di Hernandez:

“L’odio non può avere posto nella leadership politica del Paese e nessun ragazzo, specialmente il mio, dovrebbe diventare il bersaglio di una campagna nazionale di crudeltà solo perché è diverso. Abbiamo bisogno di un presidente che protegga tutti i bambini e ragazzi. Dobbiamo scegliere di essere uniti, l’amore invece dell’odio e l’umanità invece della politica. Mia figlia non è una minaccia per le altre. Come madre di AB, continuerò a starle accanto orgogliosamente”.