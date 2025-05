Ampio turn over di Flick in vista dell’Inter: contro il Valladolid in campo “giocatori meno esperti” (El Mundo Deportivo)

Nemmeno Lamine Yamal o Raphinha in campo, Ansu Fati e Pau Víctor potrebbero avere la possibilità di partire titolari, con Ferran Torres numero 9

El Mundo Deportivo annuncia l’ampio turn over che ha in mente Hansi Flick, allenatore del Barcellona, in vista del ritorno della semifinale di Champions. Il Barcellona infatti domani sera è ospite del Valladolid.

“Flick sta valutando la possibilità di effettuare diverse rotazioni per la partita di Liga del Barcellona. Nonostante la squadra blaugrana abbia bisogno di una vittoria per mantenere almeno quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, l’allenatore blaugrana riserverà alcuni dei suoi giocatori chiave in vista della partita cruciale di martedì prossimo contro l’Inter a Milano“.

Contro il Valladolid, Flick schiera giocatori meno esperti

Un ampio turn over che anche Inzaghi probabilmente sta pensando. Ma la differenza è che il Barcellona è primo con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. La squadra di Inzaghi è seconda a tre punti dal Napoli. Il Barcellona a Valladolid dovrebbe schierare “giocatori meno esperti. Il dubbio principale sarà in porta, dato che l’allenatore ha già annunciato che Szczesny continuerà a giocare in Champions League e che Ter Stegen potrebbe giocare nella Liga“.

“Con Koundé infortunato, Flick potrebbe schierare Eric Garcia sulla destra pensando all’Inter e optare per Araujo e Christensen al centro della difesa, mentre Gerard Martín giocherebbe sulla sinistra, con la possibilità che Balde guadagni qualche minuto nel secondo tempo in vista della partita contro Giuseppe Meazza“, continua El Mundo Deportivo.

“A centrocampo, sia De Jong che Pedri potrebbero essere lasciati a riposo, con Gavi che prenderebbe il loro posto. Fermín ha un posto garantito nella trequarti, mentre Ansu Fati e Pau Víctor potrebbero avere la possibilità di entrare nell’undici titolare per far riposare Lamine o Raphinha, con Ferran come numero 9“.

ilnapolista © riproduzione riservata