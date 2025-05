Allegri è il nuovo allenatore del Milan.

Massimiliano Allegri ha firmato col Milan: contratto biennale da 5,5 milioni l’anno. Torna al Milan dopo undici anni.

Ne hanno dato notizia sia Sky Sport sia Fabrizio Romano.

Allegri torna nel mondo del calcio proprio nel giorno in cui arrivano le notizie sul licenziamento di Giuntoli che un anno fa lo aveva estromesso dalla Juventus andando a prendere Thiago Motta.

🚨🔴⚫️ Massimiliano Allegri has just SIGNED in as new AC Milan manager, here we go!

Meeting right now with Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri and Giovanni Branchini with all contracts being sealed.

Allegri’s back to the club with agreement in place to proceed with new project. pic.twitter.com/hqYT04LBXq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025