Wayne Gretzky era un eroe canadese. Ora lo schifano perché “va a letto con Trump”

La leggenda dell’hockey è un trumpiano di ferro, mentre gli Usa minacciano di annettere il Canada. La sua statua è stata coperta di escrementi

Wayne Gretzky era il più grande giocatore di hockey su ghiaccio della storia ed un vero e proprio eroe, in Canada. Ancora oggi, all’esterno del moderno stadio degli Oilers a Edmonton (la cittadina che lui portò sul tetto del mondo con quattro Stanley Cup in cinque anni) c’è una sua statua. Una settimana fa, l’hanno imbrattato con la cacca. E la gente ha approvato. Lo chiamavano “The Great One”. Ora lo odiano perché è amico del nemico pubblico numero 1 dei canadesi: Donald Trump.

Gretzky e sua moglie Janet, racconta il Telegraph, erano ospiti a una festa a Mar-a-Lago per Trump la notte delle elezioni dello scorso novembre. Gretzky è stato fotografato mentre indossava un cappello con la scritta “Make America Great Again”. Erano ospiti di Trump alla sua inaugurazione a gennaio. Il legame è di lunga data. Il genero di Gretzky è Dustin Johnson, il golfista due volte vincitore di major che è amico di Trump da anni.

“Il modo in cui ha risposto, o meglio, non ha risposto, alla crescente retorica anti-canadese di Trump che ha provocato questo improvviso sarcasmo. Trump ha detto prima del suo insediamento di aver detto a Gretzky di candidarsi come primo ministro del Canada, aggiungendo che Gretzky avrebbe sicuramente vinto. Come Trump ha poi ironizzato: “Ma lui ha detto, ‘Mi candiderò come primo ministro o governatore, dimmelo tu’. Ho detto, ‘Non lo so, facciamolo governatore'”.

Quell’uso di “governatore” ha infiammato la rabbia che i canadesi provano nei confronti di Trump. Visto che Trump vorrebbe fare del Canada il 51° stato degli Stati Uniti.

Gretzky non ha detto nulla pubblicamente. È stato chiamato a commentare, ma non l’ha fatto. Sua moglie ha detto sui social media che suo marito è rattristato dalle critiche, mentre Bobby Orr, un altro grande dell’hockey di tutti i tempi, ha detto che i canadesi non dovrebbero essere arrabbiati con Gretzky. Vale la pena notare che Orr ha pubblicamente appoggiato Trump in passato. In entrambi i casi, le loro suppliche sono state ampiamente ignorate dai canadesi.

