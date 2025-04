Tsitsipas: «Lo sport è dolore, però mi piace. I tennisti sono artisti ma anche gladiatori»

“Avrei potuto vincere di più, ma vengo dalla Grecia, e lì nessuno ha mai vinto molto nel tennis. Possono ritenermi soddisfatto”

Stefanos Tsitsipas dice che è un artista. Ma anche un gladiatore. E che gli piace soffrire, più o meno. Che avrebbe potuto vincere di più, ma viene pur sempre dalla Grecia, e insomma: ci possiamo accontentare. Intervistato dal Paìs il tennista greco gira una volta tanto attorno alle cose di campo, lascia perdere i cliché.

“Non seguo la politica”, dice. “A dire il vero, per essere sincero, non voto nemmeno. Non ho mai votato in vita mia, quindi non sono molto consapevole di questo genere di cose. Ciò in cui credo è lo sport, nel suo potere di unire le persone e cambiare le cose. Ammiro molto quegli atleti che hanno guadagnato un sacco di soldi e poi hanno donato o donato una grossa parte di quel denaro a buone cause, soprattutto quelle legate ai bambini e al pianeta. Sono molto sensibile a queste cose e le sostengo. Io sento che ci sono tanti aspetti della politica, ma o non ne siamo consapevoli o non sono quelli che vediamo, non sono chiari; ci sono molte incertezze e molte cose nascoste”.

Pensa, ma medita poco. “Ma vorrei tanto farlo; è una cosa che vorrei fare, ma dirlo è una cosa, farlo è un’altra. Voglio incentrare la mia vita sulla serenità e sull’essere zen. Non voglio andare agli estremi né godermi cose estreme, ma preferisco un buon equilibrio ed è di questo sentimento Zen che parlo. Credo nell’equilibrio in ogni ambito della vita e ritengo che per stare bene con me stesso ho bisogno di prendermi cura di me e delle persone che mi circondano”.

Il tennis è divertimento o sofferenza? “Dipende sempre da come si vede il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Ci sono stati periodi nella mia carriera in cui mi sentivo come in una montagna e non provavo molta gioia, ma ci sono altri momenti in cui mi sento più felice. Ciò che è ho fatto oggi, per esempio, è doloroso; ho appena fatto una sessione cardio che è stata estremamente dolorosa. Mi sentivo come se i miei polmoni sanguinassero. È stato molto intenso. Ma mi è piaciuto? Per quanto strano possa sembrare, sì, mi è piaciuto. Mi è piaciuto fare qualcosa di positivo per me stesso. Preferisco colpire la palla e fare qualche punto, ma questo fa parte del percorso, il percorso del voler migliorare. C’è molto dolore, soprattutto quando non riesci a ottenere ciò che vuoi, perché dietro c’è molto sacrificio e vuoi risultati immediati. Se vuoi avere successo, ecco come funziona. In generale, c’è più piacere che sofferenza e raggiungere la gloria attenua altre cose brutte che potrebbero capitarti nella vita”.

Fernando Verdasco dice che i tennisti sono come artisti. “Sì, sicuramente ci considererei degli artisti, ma anche dei gladiatori, perché quello che facciamo in campo ogni settimana non è comune in molti sport. Il calendario del tennis è unico e riuscire ad affrontarlo, dare il massimo ed essere al top giorno dopo giorno è una delle sfide più grandi. Ciò non accade in nessun altro sport. Sì, siamo artisti, ma siamo anche gladiatori perché siamo là fuori a spingerci oltre il limite”.

“Per me il successo sarebbe lasciare un impatto positivo sul tennis. Non necessariamente vincere tutto o vincere grandi tornei; Certo che mi piacerebbe farlo, darei tutto per vincere i tornei del Grande Slam e continuerò a sacrificarmi per vincerne uno, ma voglio essere conosciuto come qualcuno che ha fatto qualcosa di buono per il nostro sport e che ha ispirato i bambini, che li ha attratti a praticarlo. Voglio che la gente pensi che ho dato un contributo in qualche modo allo sport che ho scelto.

“Vengo dalla Grecia e lì non è mai stato ottenuto nulla nel tennis, quindi sono stato il primo ad avere la volontà di andare controcorrente e ho cercato di dimostrare alla gente che ero capace di farlo. In questo senso sono soddisfatto. So anche che ci sono state volte in cui avrei potuto prendere decisioni migliori e agire in modo più intelligente riguardo al mio futuro. Ho fallito in alcuni tornei in cui avrei potuto fare molto meglio e ora mi rendo conto di aver preso alcune decisioni tardive, che forse avrei dovuto prendere cinque anni fa; Ma ehi, almeno ho iniziato e ora mi godo il processo. In realtà sono in una buona posizione. Sono felice di giocare e di potermi definire un tennista”.

ilnapolista © riproduzione riservata